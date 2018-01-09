小米高管晒5年员工固定福利：24K金米兔

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IT之家1月9日消息 今天下午，小米科技国际产品总监在微博里晒出了自己的五年员工纪念品，也是固定福利——24K金米兔。
之所以说是固定福利，是因为每位在小米工作满五年的员工都会得到这个纪念品。
2016年雷军专门发微博晒出这项福利，他在微博中表示“黄金米兔，镶24K足金，份量十足！”
小米科技有限责任公司成立于2010年4月，是一家专注于智能硬件和电子产品研发的移动互联网公司。“为发烧而生”是小米的产品概念。
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