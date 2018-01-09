CES 2018首日：AI大潮来袭

2018年的CES，站在人工智能的黎明。

当地时间1月8日，英特尔、百度、奔驰等互联网和IT、数码、家电、汽车巨头们在拉斯维加斯举行了多场发布会，最引人注目的是自动驾驶和人工智能平台。

在这里，在自己的小领域里把产品折腾到极致，已经显得无足轻重。CES传递的讯息是，跨界、连接、重组，集体进化、结构性创新和演进才是方向。

加入人工智能大潮，巨头们已经在奋力狂奔。

自动驾驶暗战

在本届CES第一天，最引人注目的产品发布莫过于自动驾驶汽车，这个战场充满重量级选手。

最爆款的展示来自百度。北京时间1月9日凌晨6点，百度用中美连线的方式，展示了由10辆车组成的无人驾驶车队环绕百度大厦举行“大阅兵”的壮观场景。这支Apollo车队的10辆车，除了百度自家的无人车之外，还有与长城、奇瑞、金龙、北汽、智行者科技等合作伙伴联合研发的无人车，包含乘用车、商用车和作业车等10个不同类型、不同功能的无人车。

百度自动驾驶平台Apollo2.0正式发布，Apollo2.0已经能够支持实现简单城市道路自动驾驶。百度美国研发中心，团队已达到200人左右规模，Apollo在中美的两支团队正在昼夜接力、高速迭代。

传统汽车巨头也不甘示弱。丰田展出了全新的e-Palette出行平台，思路和百度完全不同。

E-Palette是一辆纯电动的自动驾驶汽车，造型设计充满科幻感，整体采用方形设计，车门为侧滑式，并配备了8个车轮，看起来有点像带着车轮的流线型集装箱。

之所以说它是平台，是因为E-Palette内部可以根据不同需求进行自定义改造，通过开放平台用于共享乘车、商品零售、货物运送等多方面的用途。同时，它还能灵活转变，例如早上七点钟可用于上班通勤、十点钟可转变为医院班车等。

据了解，目前e-Palette已经和必胜客、Uber、亚马逊、马自达以及滴滴等企业达成合作。同时，丰田正在积极推进这个项目，希望能在2020年的东京奥运会上让e-Palette亮相，2023年开始普及。

丰田把目标对准了Google、苹果和Facebook等科技巨头。丰田汽车CEO丰田章男（Akio Toyoda）表示，“我的目标是让丰田从一家汽车公司转型为一家移动出行公司，公司的竞争对手也转变为Google、苹果和Facebook等科技巨头。但我更在乎把事情做好，而不是去抢第一。”

芯片巨头英伟达推出两款全新软件平台：DRIVE IX和DRIVE AR。DRIVE IX是一款智能体验软件开发套件，能够借助车身内外的传感器，为驾驶员和乘客提供AI辅助功能。DRIVE AR是一款增强现实软件开发套件，这一面向AI汽车的软件平台将融合计算机视觉、计算机图形和AI。DRIVE AR将实现下一代增强现实界面，可在驾驶途中提供信息兴趣点，创建警报提醒，并进行导航。

英特尔公司Mobileye联合创始人AmnonShashua教授干脆乘坐无人车登场。Mobileye的技术目前已经集成到很多ADAS汽车中，例如Ford、GM、Audi、BMW、Honda、Nissan、Hyundai等。

英特尔将汽车级英特尔凌动处理器和MobileyeEyeQ5芯片整合到最新的自动驾驶平台中，为3到5级自动驾驶提供了一个具备行业领先的可扩展性和多功能性的平台。其中，Mobileye的技术正在紧急刹车、车道保持、交通信号识别等方面大显身手。

除了已有的技术分享之外，英特尔也公布了全新的自动驾驶平台，这个平台包含2个EyeQ5芯片以及一个凌动芯片。目前，上汽集团已经成为Mobileye的最新合作伙伴。

还有很多你所熟知的科技巨头也纷纷入局自动驾驶产业链。

造家用电器的松下，已经杀入新能源汽车用电池市场，并已投入研发下一代EV电池。同时，松下还与亚马逊Alexa合作，研发了智能汽车控制交互系统。

曾经的智能手机制造商黑莓，同百度签署协议，携手合作开发汽车软件。

家电企业的物联网，以往只局限在自己制造的各种家用电器之间的互联互通。CES上，三星宣布计划将其物联网平台扩展到汽车领域。

不过，首先研发自动驾驶的谷歌，在首日却没有自动驾驶的相关发布，不知道谷歌Waymo在想什么。

人工智能平台逐鹿

在2017年的国际消费电子产品展览会（CES）上，亚马逊的智能助理Alexa崛起为大明星，从音箱、汽车到电冰箱，无数设备内置这种语音助理。但在今年的CES上，亚马逊的Alexa却面临来自首次参展的Google的激烈竞争。

谷歌已经用著名的“Hey, Google”广告把拉斯维加斯的单轨铁路包了起来，它正在安装巨大的户外CES展台，配有扭曲的蓝色幻灯片，为谷歌智能助理Google Assistant在本周吸引媒体关注和行业合作做足准备。在为CES备战期间，谷歌承诺Google Assistant将被集成到新的设备中，并开发新的应用设备。在谷歌的发布会上，谷歌北美工程合作主任Gene和大家分享谷歌助手如何帮助人们的生活。现场为大家演示了谷歌助手对汽车、家电等产品的控制，描绘一幅美妙的互联世界画面。

有媒体认为，Google的出现说明，语音助手和智能家居市场已经成为科技行业的一个关键战场。以前谷歌在CES上通常没有展台。自从10多年前，谷歌联合创始人拉里·佩奇(Larry Page)在CES上发表了备受关注的主题演讲后，该公司就没有在此类年度活动上表现得如此高调。

亚马逊将在今年的CES展上为Alexa提供特定展台，同时它还承诺将推出“利用Alexa技术打造品牌的激动人心的新消息”。预计微软Cortana智能助手也将在展会上露面，主要是通过行业合作伙伴产品现身——微软公司在CES展上不再有自己的巨大展位。苹果通过Siri语音助手和HomeKit平台在智能家居领域展开竞争，苹果此前从未在CES上露面，而是更愿意在专门的发布会上宣布自己的新产品。

有趣的是，在CES2018前，中国传统电视销量冠军海信宣布与亚马逊合作，在2018年，他们旗下的4K电视都将加入亚马逊的AI智能语音助手Alexa，而去年已经发布的100寸4K激光电视的旧机型也将更新Alexa功能。加入Alexa功能后用户可以通过语音来控制电视开关，切换输入信号源、调整音量，而Alexa还能使用亚马逊音乐、Spotify等流媒体资源。

海信的另外一个合作伙伴是百度的人工智能操作系统Duer OS，DuerOS也已高调入局。CES首日，搭载DuerOS 2.0的三款智能硬件产品——小鱼在家VS1智能视频音箱、Sengled生迪智能音箱灯（以下简称“小迪”）和popIn Aladdin智能投影吸顶灯发布。这三款新品将在CES 2018期间参展亮相。这是DuerOS继“百度世界2017”发布标杆之作渡鸦硬件之后，时隔一个月再次发布智能硬件新品。

DuerOS进展飞速。截至到目前，DuerOS已与华为、Vivo、小米、高通、ARM、TCL、海尔、美的、哈曼等众多知名企业达成合作，将DuerOS的对话能力广泛应用到手机、电视、音箱等智能家居、智能穿戴和车载场景中。

跨界重组：并购潮或正在路上

人工智能大潮席卷，意味着什么？意味着产业正在发生剧烈的变动。各种跨界的整合、重组，已经开始显露苗头。

松下这个印象中的家电企业，正在涉足机器人领域。

在CES第一天，LG展示了植入了谷歌语音助手的全新OLED电视和LED电视。所有电视、冰箱、甚至电子设备和服务都将具有深度学习技术特点，并能够相互交流。

三星正在通过子公司HARMAN扩大合作关系，将物联网拓展到汽车领域。三星收购HARMAN的原因之一，就是哈曼在汽车音响这块做得很好，而车联网很重要的一部分就是智能语音识别。

人工智能的脚步没有停歇，还有更多的领域将被席卷。在CES首日，那些没有获得广泛关注的同样不可忽视。

我们并没有看到运动、健康、智能制造、新能源领域的巨头发布令人瞩目的产品，有的领域（如运动、健康）在消费电子方面还没有巨头，有的领域（如智能制造、新能源）主要面向企业，离普通消费者生活尚有距离。可是，如果你浏览过本届CES官方对于参展企业的分主题梳理，就会发现，运动、健康、智能制造、新能源领域等领域的参展商，已经超过三分之一。

未来的巨头，可能正在某个角落。