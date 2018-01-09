马云：会考虑将阿里巴巴附属公司在香港上市

马云表示，会考虑将阿里巴巴附属公司在香港上市，此外他表示，阿里巴巴考虑在法国一座建造物流中心。

8日，香港特区行政长官林郑月娥与阿里巴巴创办人马云再次“对谈”。席间林郑月娥提出，香港在金融制度上有所创新，欢迎阿里巴巴再来港上市。

当日，浙商总会香港浙商联合会成立典礼在港举行。现场，身为浙商总会会长的马云对特首的邀约表示，对香港非常有信心，希望可以进一步投资香港。特首提出上市的邀请，是强大的承诺，阿里巴巴会考虑这个信息，希望可以参与打造香港的金融市场，也会带来更多项目，为香港创造税收和就业，以及技术的突破。

林郑月娥表示，自己祖籍浙江，有同乡的情谊。香港与浙江省的关系密切，香港是浙江省主要的外资来源地，另一方面，不少浙江省企业都选择来港开业。因此，香港一直是浙江省“走出去”的理想平台，也是浙江省招商引资的理想平台。浙江省亦刚于去年成立自贸试验区，相信香港可以善用“一国”及“两制”的优势，积极发挥双向开放平台的作用，为浙江省自贸试验区引入资金、技术和人才。

马云则回应指，阿里巴巴的注册总部在香港，自己是半个在港的浙商，现在除了杭州和北京，在香港的时间最多。香港曾经是董浩云、邵逸夫、李达三等老一辈浙商“走出去”的第一站，最大的特色是包容性。浙江是资源的小省，浙商从香港学到了全球化，学会了和世界打交道。现在香港面临很多难题，但是随着技术革命的到来，所有的问题都会变成机遇，浙江和香港要联合起来，双剑合璧，不仅创造财富，还要诞生新的企业家精神，不畏困难，不断创新。

“只要香港年轻人愿意去祖国大陆，我们阿里巴巴一定做最好的媒介，一定做最好的基地。”1月8日晚，在出席香港浙商联合会成立大会时，浙商总会会长、阿里巴巴董事局主席马云向香港年轻人“喊话”。

他表示，今后阿里巴巴将加大对香港的投资，加大香港的参与感，并给年轻人创造更多机会。“我们以后给香港带来的项目必须给香港带来就业、必须给香港带来税收、必须给香港带来技术突破，只有这样，我们在香港才受人尊重。”