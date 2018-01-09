漫威“蜘蛛侠”克隆人版战衣首曝光：大长腿小虫帅飞

漫威工作室的头号概念设计师Ryan Meinerding今日又在SNS上分享了两张蜘蛛侠战衣的概念设计画，这些原本是为了2016年的电影《美国队长3》中的蜘蛛侠而设计的，但最终并没有使用。

这套蜘蛛侠的战衣灵感来自于本·莱利版的蜘蛛侠，是彼得帕克的克隆人，作为《美国队长3》中蜘蛛侠的战衣备选，也就是粘走美队盾牌时蜘蛛侠穿的那套战衣，但最终没有被采用。

这套蜘蛛侠战衣胸前的蜘蛛长腿遍布了整件上衣，而内战里的小蜘蛛LOGO则更加可爱，战衣上蜘蛛的网格也更宽。