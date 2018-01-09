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英特尔CEO科再奇：尚未发现通过漏洞获取用户数据的行为

2018-1-9 21:02:01来源：凤凰科技作者：花子健责编：守一评论：

凤凰网科技讯 1月9日消息，英特尔CEO科再奇在美国西部时间1月8日举行的2018年CES中发表主题演讲，他在开场时面向产业界谈到了最近报道的安全研究发现。

科再奇表示：“在我们开始之前，我想借此机会感谢整个行业，为了另外一个目标走到一起，共同应对近期被报道称为‘熔断’（Meltdown）和‘幽灵’（Spectre）的安全研究发现。”

“如此多的公司携起手来共同应对这个涉及整个行业、跨越多个不同处理器架构的安全问题，这确实很了不起。安全是英特尔和整个行业的第一要务。因此，我们的决策和讨论的主要焦点，一直是如何保护我们的用户的数据安全。”

“到目前为止，我们还没有发现任何利用这些潜在隐患问题来获取用户数据的情况。我们正夜以继日地努力解决这些问题，以确保用户数据的安全。为了确保您的数据始终安全，最佳做法就是当操作系统提供商和系统制造商发布任何更新，您就立即采纳这些更新。”

“关于我们的处理器，在一周内，英特尔发布的更新预计将覆盖过去5年内推出的90%以上的产品，而针对其它产品的更新将在今年一月底前发布。我们相信，这些安全更新对性能的影响在很大程度上取决于具体的工作负载。我们预计某些工作负载相对其它来说受到的影响会更大一些，我们将继续与整个产业界一起协作，逐渐把对这些工作负载所带来的影响减少到最低。”

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关键词：英特尔MeltdownSpectre

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