蚂蚁金服主动关闭部分用户的蚂蚁借呗功能

最新消息：蚂蚁金服回应：关闭部分用户蚂蚁借呗功能是正常调整

据看看新闻报道，蚂蚁金服主动关闭了部分用户的蚂蚁借呗功能，因高杠杆触及监管红线。

路透社援引知情人士报道称，中国人民银行多位官员已与蚂蚁金服会面，讨论蚂蚁金服消费金融业务高杠杆问题。消息人士表示，在蚂蚁金服降低杠杆水平之前，中国央行可能会阻止蚂蚁金服发行新的消费贷款证券。此外，两名知情消息人士向路透表示，在中国政府公布新规之际，蚂蚁金服默默撤回了价值数十亿美元的ABS产品发行计划。对此，蚂蚁金服表示，取消发行计划是因为2017年底融资情势紧俏及债市定价上升。

根据兴业研究统计，蚂蚁金服在重庆市的两家小贷公司净资本合计106亿元人民币，但截至去年6月末，总贷款余额2,651亿元。兴业研究称，这两家小贷公司存量ABS余额超过2,500亿元。兴业研究在12月的一篇报告表示，这两家小贷公司融资总额与资本金额的比例远远超过了重庆银监局2.3倍的杠杆要求。

兴业研究报告称，蚂蚁金服旗下ABS产品基础资产主要涉及两类业务：花呗和借呗。根据蚂蚁金服的官方说法，花呗是蚂蚁微贷提供的信用支付方法，可以用于天猫、淘宝和部分阿里体系外的商户消费购买，是典型的消费信贷产品，可按监管要求继续开展；而蚂蚁借呗是蚂蚁商城推出的用于个人消费的借贷服务，官方认为仍然是依托电商场景和支付宝APP的消费信贷类产品，且在目前的申请界面已增加贷款用途填写，但在其实际发放贷款时，对个人借贷用途并没有审核，贷款资金并非直接划转至商家账号，也不存在资金的使用监管，难以明确确认为是消费贷，有被监管认为是“现金贷”的可能。一旦被认为是“现金贷”，业务存在暂停可能。

蚂蚁金服表示，公司计划向重庆市蚂蚁小微小额贷款有限公司及重庆市蚂蚁商诚小额贷款有限公司增资，将资本由目前的38亿元提高到120亿元。受此影响，中国小额贷款企业为了在网贷市场扩张，而大量发行资产支持证券的热潮，在监管趋严的背景下，今年料将放缓。