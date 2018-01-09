微软Kinect再见！体感的时代真的已经过去了吗？

那天，大米终于收到了自己期待已久的XBOX ONE X。这台机器其实早在发售之前就已经从国外寄了出来，谁曾想愣是在路上堵了好几个月，这才姗姗来迟。

迟到总比不到好，大米突然想到了同样命途多舛的Kinect，想买来一并收藏，顺便试一试跳舞类的体感游戏。结果我告诉他，现在的Kinect可不好买了，因为早在去年10月份的时候，微软就已经停产了Kinect设备，现有的存货一经售罄就不再补货。要知道，那时距离XBOX ONE捆绑Kinect销售，才过了不到4年的时间。

巧合的是，就在我们感叹Kinect短命之际，微软无独有偶又发布了一则公告，宣布连可以转接到X1S和X1X上的Kinect转接器也要停产了。这仿佛是在宣告了它的死刑之后，顺手一并盖好了它的棺材板。

▲这次连它都停产了

曾经风光无限的Kinect

可能有很多人都不知道，被吉尼斯记录认证过的世界上销售速度最快的消费者设备，不是iPhone也不是Switch，而是微软的体感设备Kinect。在10年末上市后的60天内，它就狂销800万台，这样的数字简直令人咋舌。

Kinect（至少在当时）的成功并非只是偶然。彼时XBOX360已经上市了四年，市场疲态初显，而看似机能差劲软件阵容也不够看的Wii却越来越风生水起。微软急需一个新设备去刺激消费者的购买欲，同时他们也盯上了非核心玩家这块巨大的蛋糕。于是，他们便斥巨资去研究下一代的体感技术，为此不惜花费大价钱收购了很多在这方面耕耘已久的技术公司。

而最终的成品Kinect，哪怕以现在的眼光去看，也依然是一部充满“黑科技”的设备。不同于同时代的Wii以及PS Move，你并不需要任何手持设备去配合它，只要站在摄像头前，Kinect就能识别你的动作，并精准地投射在电视屏幕上。跳舞、运动、绘画、冒险……一切都是那么的轻松与真实，真正地把你从控制器里给解放了出来。

之所以Kinect能让你脱离控制器，甚至用语音和手势去操控XBOX，是因为机器里内置的红外摄像头、多种传感器以及麦克风的通力合作。在2x2m见方的空间内，Kinect会用无数红外线探测你的位置，用测距得来的深度信息精准地还原出你的动作，甚至小到一个手势也能识别。第一次接触到这类产品的消费者，甚至让他们产生了一种穿越到未来的错觉——要知道，《钢铁侠1》也不过是08年才上映的电影。

而这样一部充满黑科技的体感设备，售价竟然只要149美元。微软也对这款设备的表现寄予厚望，甚至不惜投入5亿美金，专门用来宣发。电视上、网络上、节目里、实体店旁、电影前的贴片广告……你在哪儿都能看到Kinect的广告轰炸。为了宣传它，时任微软CEO的史蒂夫·鲍尔默还说顺了嘴：“Kinect就是下一代的XBOX！”

如此低廉的售价和如此猛烈的宣传攻势确实收到了成效，Kinect在初期的表现可谓是现象级的，前文提到的销量就可见一斑。然而，这样的繁华其实只是表象，有太多隐藏在阳光下的阴影没有被当时的消费者所发现。而这，也为Kinect的迅速溃败埋下了祸根。

阳光下的阴影

上个世代的主机战争是非常残酷的，为了抢占市场，无论是微软还是索尼，都是亏本卖机器，然后通过游戏软件的授权费来把成本给赚回来。Kinect虽然只是配套设备，可仍然延续了同样的定价策略，要不然一身黑科技的它，为什么只卖149美元？

定价低了，消费者就有购买的冲动；但问题是，你卖得越多，反而就亏得越多。所以你别看Kinect最终卖出去了3000多万台，但到底赚了几个钱，只有微软自己心里清楚。

更糟的是，Kinect上也没有杀手级的应用，去支撑起这样的销量。无论是《水果忍者》还是《舞蹈中心》，亦或是《运动大会》和《型可塑》，都是有一定吸引力，可是很快就会让人失去兴趣，继而吃灰的休闲游戏。

开发者们对于Kinect的热情也只能用寡淡来形容。毕竟要专门为这样一个特殊的设备开发游戏，完全可能得到一个吃力不讨好的结局，动力自然也就没有那么足了。而业界大厂对于Kinect的支持，也只保留在一个非常初级的水平上，比如《极限竞速》系列，你可以用手势来操控赛车的方向，而游戏自动帮你加减速，是不是特别鸡肋？

更搞笑的是一个看上去像段子，但实际上是真事儿的逸闻：在开启了Kinect玩《FIFA》之后，因为连续说脏话，导致被游戏里的裁判连发红牌直到输掉比赛。

Kinect在实际运用方面，也有一些掣肘影响了它的发挥。比如你至少要把你的客厅腾出一个2x2m的空间，中间不能有任何家具遮挡，才能让Kinect准确识别你的身体。对于地广人稀的美国来说，他们在玩Kinect游戏之前甚至都要挪动一下家具，更别提东亚了。咱们的年轻人先能租得起一个带客厅的房子再来说Kinect吧。

而且，虽然Kinect的识别度已经到了黑科技的级别，但那也基本只限于休闲类的轻度游戏。像对精度要求较高的FPS，Kinect就完全不能满足需求。再加上Kinect主打的就是合家欢的游戏体验，因此也完全吸引不到核心玩家的注意力。

虽说非核心玩家这块的蛋糕也很大，Wii的成功就说明了这一点；但问题在于，当时无论是任天堂、索尼还是微软都没有意识到，体感并不是游戏未来的潮流，它只是一个小小的分支而已。非核心玩家虽然更容易去讨好，但他们也更容易离你而去。相比核心玩家，他们没有任何忠诚度可言，等到手机游戏异军突起，就没人再想着笨重的Wii和Kinect了。

然而微软却一意孤行地认为，Kinect就是游戏的未来，甚至在次世代主机XBOX ONE发售时，强行把Kinect 2.0和它捆绑在一起发售，售价还比隔壁的PS4贵了100美元，其结果可想而知了。

硬件赚不到钱、没有足够有杀伤力的游戏软件、开发者们不买账、核心玩家不感兴趣、非核心玩家的大量出走、还有对游戏未来形势的错误估计，让Kinect刚开始大获成功，却也很快从神坛上跌落。和XBOX ONE强行捆绑销售的Kinect 2.0就像是压倒骆驼的最后一根稻草，微软不得不宣布解绑并将其停产，正式宣告体感时代的终结。

只是，体感的时代虽然终结了，但体感的技术却并没有凋零。

体感不死

Kinect在游戏领域大概率是凉了，不过它毕竟身怀绝技，要是白白让这一身黑科技跟着它一起进坟墓，未免也太浪费了一点。

别担心，想想它的原理，利用红外摄像头来接收景深距离信息，是不是让你想起了另外一台设备？没错，你手中iPhone X的“刘海儿”里，就藏着一台迷你版的Kinect。之前，它用来识别你的人体和手势，而现在，它被用来识别你的面部信息。

所以说，尽管我们可能在未来很长一段时间内都看不到Kinect在游戏领域内露脸，但在民用、科研、教育领域，Kinect的红外识别技术仍然有非常广阔的应用前景。而且我相信，当它变得更便捷、更精确、也更便宜的时候，终有一天它还是会回到玩家们的世界里的。

至于更广义上的体感游戏方式，其实也并没有完全从游戏圈消失。手机上的赛车竞速游戏、PS4和Switch摇杆里的重力感应与陀螺仪、VR的体感操控，其实都运用到了体感。只是，相比智能手机刚刚诞生的那个年代，体感游戏带给玩家和大众的新鲜感早已不复当年之勇。毕竟相比传统的操控方式，它不那么精确、有的时候操作起来还很蹩脚；而且最重要的是，你没法躺在床上玩，这实在是太致命了。

要说直到现在还对体感孜孜不倦的，可能也就只剩下任天堂了。其实早在GBA时代，他们就曾推出过一种内置感应仪的卡带，来实现最基础的体感控制。而最新的NS，也延续了一部分Wii时代的理念，只不过取消了感应条和粗大的“棒子”，把体感感应器全部凝缩到了两只小小的长条形手柄里。《超级马里奥：奥德赛》中有很多特殊的操作，基本只能用体感操作才能完美实现；而《ARMS》也对体感支持得很好，偶尔放弃传统操控的一点精准性，换来更多的热量消耗和乐趣，也不失为一种不错的调剂。如果你让我推荐一款现如今最好的体感游戏设备，我想我应该会向你推荐NS的。

结语

其实体感和VR的处境很相似，都是看上去非常有新鲜感，但是一旦接触就会发现它的实际体验并没有想象中那么美好，不仅繁琐而且麻烦，再加上没有足够有吸引力的游戏能抓住玩家的眼球，导致其必将慢慢从神坛上跌落。VR和体感，可能都只是游戏发展史上的两个小小的分岔。游戏真正的未来在哪里，可能还没有人找到准确的答案。

或许到很多年以后，有一些视频up主在考古旧时代的游戏设备的时候，会重新提起Kinect的名字，并配上这样一条说明性质的文字：Kinect，微软创造的体感游戏设备，在当时是技术最为先进的一款，并且其运用的技术其实就是日后很多我们所熟悉设备的原型。

也不知道那一天什么时候会到来。