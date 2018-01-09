乐视网2亿元股权质押违约，东方证券状告贾跃亭兄长

新浪财经讯 1月9日消息，根据近期的民事案件，乐视网实际控制人贾跃亭家族陷入的债务纠纷远不止银行贷款和各类资管产品，还包括在证券公司的股票质押。

乐视网仍在停牌中，证券公司无法抛售贾跃亭家族质押的乐视网股票以回收借款，因而只能对簿公堂促其还款。

1月9日，上海市第二中级人民法院第六法庭审理了一起民事案件。案件原告是东方证券，被告是乐视控股原副董事长、贾跃亭的兄长贾跃民。

被告没有如期回购质押的股权以及支付利息，引发诉讼。