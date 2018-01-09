CES 2018首日一览：汽车之外，智能电视和语音助理很亮眼

1月9日消息，据CNET报道，你可能不必等美国拉斯维加斯会展中心开门，就可以提前目睹在2018年国际消费电子产品展览会（CES）上可能亮相的新产品和设备。CES首日又被称为媒体日（Press Day），许多大型科技公司都会举行新闻发布会介绍在此次年度技术盛会上将要展出的新品。下面，就让我们理顺下到目前为止最重要的新闻。

大量电视机亮相

在CES上，电视机重新占据非常重要的地位，无论是从数量上说，还是从电视机本身的尺寸上看。其中，LG的表现尤其引人关注。该公司在早间新闻发布会上展示了其所有电视机的更新情况，从最高端的W8系列到更实惠的B8系列。W8他们都保持着苗条的身材，其中W8具有与去年W7相同的“墙艺术”设计，但是增加了谷歌智能助理Google Assistant等新功能。W8使用Alpha 9处理器，承诺可提高清晰度和色彩，并能流畅播放高帧率(每秒120帧)视频画面。

不过，真正让我们惊叹的是配有65英寸4K OLED显示器的超薄电视，你可以把它卷成电子管。两年前，我们在18英寸大小的屏幕上看到了同样的概念，但当时的分辨率不高，但这次可卷叠显示器应该能与LG标准电视的高画质相匹配。只是别指望能在短期内买到这款产品。

三星将QLED技术作为颠覆OLED优势的最佳方式。与该公司2017年推出的电视机型号差不多，2018年的旗舰液晶电视也使用量子点技术，但增加了许多改进，比如重新设计的LCD面板，可以阻挡内部光线泄露。

在你还不能真正购买到的东西中，三星还展示了146英寸的超大电视，叫它被称作“The Wall”。这款电视使用三星的电影屏幕（Cinema Screen）技术，它是为电影院设计的，所以146英寸只是初级尺寸。MicroLED是如何工作的呢？你可以把它想象成体育场中的巨大屏幕，有无数独立的发光二极管组成图像。

三星还展示了Q9S，它是第一个拥有人工智能支持的85英寸8K电视。比4K电视更多的像素可能听起来令人印象深刻，但请记住，更高的像素并不意味着更好的图片质量。

索尼也推出了X900F系列电视，尺寸从49英寸到85英寸不等。但这比去年的X900E系列大得多，该系列是去年评测的性能最好的液晶电视之一。和它的前身一样，X900F也集成有Google Assistant，但增加了Dolby Vision高动态范围兼容性和新的支架设计。

新的OLED A8F系列配有索尼的Acoustic Surface扬声器设计，屏幕本身实际上就可产生声音。它还配有Dolby Vision和HDR10高动态范围格式、Android TV，支持Google Assistant和Alexa。

海信今年的产品更加高端，使用全阵列局部调光、量子点颜色技术，并与Alexa语音控制兼容。该公司还展示了一款价值1万美元的激光电视，原计划于2017年底推出。它实际上带有4K分辨率的短投投影仪、内置扬声器以及无线低音炮。

来到拉斯维加斯，美国科技媒体CNET的电视专家大卫·卡泽梅尔（David Katzmaier）对海信的中国竞争对手TCL寄予厚望，该公司去年在CES上推出的P系列产品是2017年最好的55英寸电视机。今天，TCL展示了新款电视，即2018年6系列，看起来似乎更好。它保留了全阵列局部调光和Roku的优秀智能电视（Smart TV）系统等功能，但增加到65英寸尺寸，光洁度更高。

英伟达的CES新闻发布会在周日晚上举行，但它的大型电竞显示器（BFGD）仍然值得一提。这种显示器的尺寸达65英寸，是专为游戏玩家设计的，它的特点包括原生120Hz刷新率和真正的高动态范围(HDR)。

语音助理无处不在

2017年CES是语音助理(尤其是亚马逊Alexa)的重要年份，我们预计今年会有更多类似的情况发生。到目前为止，三星的Bixby和谷歌Google Assistant都在抢Alexa的风头。

三星表示，Bixby已经被应用到手机上，该公司计划在2018年将语音助手添加到其电视上。在电视遥控器上按下一个按钮，就可以用Bixby搜索电视节目和电影、查看天气情况、打开电灯、播放Spotify歌曲以及播放照片。三星还通过增加区分不同声音的能力，改进了Family Hub智能冰箱的Bixby集成能力。在三星之外，iHeartRadio也宣布支持Bixby。

与此同时，LG选择在其电视上集成谷歌语音助理。“集成谷歌助理的智能语音控制”将使用户能够在电视上控制众多功能，并使用遥控器搜索节目指南。如果你找不到遥控器，也可以用谷歌的家用智能音箱Google Home控制电视机。Alexa的用户也很幸运。LG表示，其电视将与亚马逊Echo设备兼容。

除了电视机，语音助理们继续在CES上向家居领域进军。Google Assistant将控制Insteon智能家居设备、Schlage新智能门锁、Hunter吊扇以及LG的智能音箱。另一方面，Alexa则会控制华硕的扬声器/路由器、可与你交谈的镜子、Whirlpool智能洗衣机/烘干机。LG还向其InstaView Q冰箱添加了新的Alexa技巧。

谷歌壮大

在CES上，谷歌不再是旁观者，我指的不是带有幻灯片的巨型谷歌展馆，也不是谷歌品牌的单轨铁道MonoRail。谷歌发布了四款新的智能显示器。尽管这些显示器的设计初衷是为了与亚马逊的Echo Show竞争，但它们基本上都是内置Google Assistant的平板电脑。

索尼、三星旗下的JBL、LG以及联想都为非硬件公司制造显示器。把它们放在厨房的柜台上，做你期望智能音箱能做到的一切，比如播放音乐、检查天气、检查约会，并在房子周围操作你的Google Assistant连接设备等。它们还会让你打电话、看YouTube视频以及用“Hey, Google”的叫醒服务来查看照片。

英特尔主题演讲

英特尔首席执行官布莱恩·柯再奇（Brian Krzanich）亲自来到拉斯维加斯谈论公司的未来，但他不得不花几分钟讨论上周研究人员发现的芯片上的“幽灵”和“熔化”漏洞。柯再奇表示，英特尔正在努力修复性能漏洞，但他并没有谈论发布补丁后导致用户设备性能下降的问题，也没有谈论他大量抛售股票的问题。

在谈及未来规划时，英特尔表示将在全球范围内为配有摄像头和传感器的自动驾驶汽车开发高度详细的道路地图。该公司还宣布与派拉蒙影业公司(Paramount Pictures)的试探性合作计划，以创造新的娱乐方式，并计划在奥运会上为30个项目带来VR体验，同时发布Volocopter无人机。柯再奇说，到今年年底，英特尔将实现女性和少数族裔“充分代表”的多元化目标(2015年设定)。

汽车等其他技术

HTC首次推出了Vive Pro，这是一款新版本的PC VR头盔，提高了分辨率，支持无线功能；

GE Appliances拥有智能家居中心和厨房控制中心；

如果你认为沃尔沃的车型有些方正，那就等着看丰田的e-Palette概念车吧；

起亚展示了全电动版Niro车型；

LG的CLOi将通过LG Hub Robot对你的命令做出回应，并能帮忙做家务。它非常可爱，即使这个可怜的小东西没有在LG的新闻发布会上得到最好的介绍；

华硕的Zenbook Flip 14拥有最新的英特尔核心处理器；

NeoMano是一款机器人手套，可以帮助脊髓损伤的人执行日常任务；

名为索菲亚（Sophia）的机器人可以走路，甚至可以用她的新腿跳舞。她一点儿也不让人觉得恐怖；

联想还推出了使用高通骁龙835处理器的二合一Windows 10笔记本Miix 630，这是联想首款搭载Dolby Vision高动态距离成像的PC。

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