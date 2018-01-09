美团打车回应北京主管部门约谈：将依法依规开展运营

1月9日晚间消息，针对今天下午市交通主管部门已会同有关部门约谈了美团打车相关负责人，美团打车回应称，美团打车坚决遵守政策法规，此前已开始推进北京市网约车许可证的申请工作，不会违规上线运营。

近日美团打车启动用户报名活动，经过10天的开放报名，北京地区注册用户已经突破20万人，美团打车北京站报名活动提前结束。

今天下午，市交通主管部门已会同有关部门约谈了美团打车相关负责人，强调在本市开展网约车经营服务的企业，应当在本市办理相关许可手续，依法依规开展在北京地区的网约车经营服务。

对此，美团打车相关负责人表示，“美团打车坚决遵守政策法规，此前已开始推进北京市网约车许可证的申请工作，不会违规上线运营。在业务筹备和运行过程中，美团打车将依法依规开展网约车经营服务。”

据了解，上月28日，美团打车在全国7个城市的美团APP上线打车入口，包括北京、上海、成都、杭州、温州、福州和厦门，各城市用户报名满20万人，美团打车就启动该城市内测筹备工作，包括推进许可申请、储备司机供给、加大业务人员招聘、营销预热等。

“我们也感谢广大用户的关心与信任，并将进一步磨练内功，继续稳步开展内部测试准备工作，用完善的体验迎接用户的期待。”美团打车的负责人表示。