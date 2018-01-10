2017年中国科技公司融资588亿美元，创历史最高记录

北京时间1月9日晚间消息，据东南亚创投媒体Tech In Asia公布的数据显示，2017年中国科技巨头和初创公司总计融资588亿美元，创历史最高记录。

数据显示，2017年中国科技公司的融资交易数量有所降低，但每笔交易的平均规模却达到了3360万美元，为历史最高记录。为此，也推动了融资总额达到了创纪录的588亿美元。

2017年，中国科技公司进行的最大一笔融资是滴滴出行的55亿美元融资。去年4月，滴滴出行宣布完成新一轮55亿美元的融资。有报道称，其中软银贡献了约20亿美元。整个2017年，滴滴出行融资约95亿美元。

按行业划分，物流和运输领域的融资数额最高，达到了168亿美元。此外，电子商务公司的融资额为127亿美元，金融科技公司的融资额为48亿美元，硬件公司的融资额为26亿元，而一般互联网服务公司的融资规模为25亿美元。

去年，投资者对成熟创业公司的投资热情相对较高，尤其是进行A轮、B轮和D轮融资的企业。相比之下，投资种子轮创业公司的交易数量最少。

另据Renaissance Capital(复兴资本)数据显示，2017年有15家中国企业在美国美国进行了IPO(首次公开招股)。

还有数据显示，2017年中国共有137家人工智能(AI)企业获得159笔融资，融资总额超过400亿元人民币，其中规模过亿元的融资57笔。