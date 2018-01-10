阿里巴巴发布IoTConnect，与联发科合推蓝牙IoT芯片

当地时间1月9日，在2018年国际消费电子展（以下简称CES）上，阿里人工智能实验室发布了智联网开放连接协议IoTConnect。通过这一协议，智能设备可以更加便捷的进行连接、自动组网，并且自动适配和支持天猫精灵的语音控制。该协议采用了蓝牙mesh技术（一项适用于IoT设备连接的通信技术），将面向全行业开放。

据蓝牙技术联盟全球市场副总裁孔德容（Ken Kolderup）介绍，蓝牙mesh技术的优势在于具备开放、低成本、高性能等特点，并且支持市面上绝大多数的的蓝牙设备。

为了达到更好的互联互通，联发科技（MediaTek）、阿里巴巴宣布双方将推出内置IoTConnect协议的蓝牙IoT芯片，实现智能家居设备连接协议的统一。根据合作，未来联发科技开发的蓝牙IoT芯片，都将内置IoTConnect协议，而阿里巴巴也成为第一个在中国大规模商用蓝牙mesh技术的企业。

浅雪表示，在前期的测试中，生产了一批智能灯泡，用户无需手动进行配置，设备自动发现、秒级连接，自动适配支持语音控制指令。目前这款灯泡已经公开发售了，预计今年3月份蓝牙4.2模组芯片将能够实现量产；蓝牙5模组芯片的量产预计将在今年6月实现。

此次阿里和联发科的合作，旨在加速IoT时代的到来，据了解，目前支持天猫精灵的智能设备型号已达到469款，智能家居控制接口的日均调用次数也超过了30万次。而据联发科技方面透露，新方案的性价比会更有竞争力，将进一步刺激智联网生态的发展。