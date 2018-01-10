曝Facebook今年5月推出视频聊天设备，499美元

北京时间1月10日早间消息，据新闻网站Cheddar报道，知情人士透露，Facebook计划推出一款名为Portal的视频聊天设备，定价为499美元。该产品将在5月1日至2日举行的Facebook F8年度开发者大会上推出，并将于今年年末正式上市。

499美元的价格尚未最终确定，有可能通过降价与230美元的亚马逊Echo Show竞争。谷歌也在本周的拉斯维加斯CES大展上宣布，首批配备屏幕的Google Assistant智能音箱很快就将通过JBL、联想和索尼等公司推出，起价为199美元。

之前有报道称，Facebook CEO马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）认为，相对于Portal直接带来的利润，他更看重这款设备对Facebook的用户行为产生的影响。

据称，Portal的重点是家人和朋友的聊天，而不是充当类似于亚马逊Alexa或微软Cortana这样的人工智能助手。与Alexa和Google Assistant类似，Portal也将响应语音指令，据称还将融合Netflix和Spotify等流媒体服务。

此前一天，Facebook Messenger刚刚对人工智能助手M的用户发出通知，测试版将于1月19日结束。该公司发言人表示，他们将把封闭测试中学到的知识应用到未来的人工智能项目中。M使用自然语言处理技术来理解用户的意图。

匿名消息人士去年夏天对彭博社透露，Facebook计划在2018年初推出视频聊天设备，可能会选择F8开发者大会。此前一天，Facebook刚刚收购人工智能助手创业公司Ozlo。当时的收购条款并未披露。

Cheddar和彭博社的报道都指出，这款设备将配备一枚广角摄像头，以便识别与Facebook帐号关联的人脸。Facebook上月推出新工具，帮助用户通过人脸识别更好地管理他们在Facebook上的身份，而且还能在他们的面部出现在Facebook上的时候发出提醒信息。