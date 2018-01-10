直播答题的像素级同质化与贴身肉搏

闻风而动的速度快到疯狂——或许移动互联网历史上目前还没有什么新产品之间的竞争，比最近一周以来直播答题的反应速度更快、战况更胶着、量级更接近、模式也更高度同质化到几近像素级了。

在短短几天时间里，王思聪支持的“冲顶大会”、映客旗下“芝士超人”和花椒旗下“百万赢家”、西瓜视频的“百万英雄”等直播答题平台，几乎以分钟为时间单位竞相上台、注金、加场、宣布商业化，令人感到惊讶的是，几乎每次同量升级PK，几乎都发生在同一天时间里。而一款互联网产品在诞生几天之内便宣布商业化，更是罕见。

好像一场百米短跑，发令枪一响，所有人便进入了冲刺。Neck and neck。又像是一场贴身肉搏。

分秒必争

1月3日，王思聪发“撒币微博”，几天内获13万点赞。随后多家同品类平台纷纷迅速跟进，这让直播答题被视作进入2018年第一个移动互联网爆款产品。之后，西瓜视频的“百万英雄”、映客旗下的“芝士超人”、花椒的“百万作战”几乎又在同一时间（1月6日）投放了百万级别单场奖金。

消息一出，其他各平台在翌日晚高峰又相继抬出200万、300万甚至400万元的加价。

烧钱之外，直播答题模式究竟如何商业化，也成了行业对这一新秀最关心的问题之一，不过很快就有人抢先交卷了，而且交卷的还不止一个人。

昨天（1月9日）下午两点左右，映客旗下“芝士超人”和花椒旗下“百万赢家”几乎在同一时间宣布自己实现了商业化。映客CEO奉佑生第一时间在朋友圈中称：“在线答题首单1亿广告主落定，芝士超人赢得趣店旗下大白汽车分期1亿广告订单”。花椒则在该时间对外宣布“百万赢家”已经迎来史上第一个直播答题广告“美团专场”，斥资100万为用户发福利。

虽然广告（包括专场冠名或花式答题广告等等）是否能成为直播答题持续变现的方式还有待实际论证，但不难看出参与的平台都在迫不急待证明自己率先跑出了影响力，或许急于声明“商业化”，除了向用户展现外，或许也不排除给投资人递定心丸及自我打气。而对于买单侠来说，则是对市场上新热点的迅速尝鲜与认可。

移动互联网新兴产品竞争周期在飞速缩短，这在最近半年中国互联网圈子里表现得尤其明显。

用罗振宇的话说是“疯狂地快”。

就在王思聪发“撒币微博”三天前，罗振宇在2017跨年演讲上复述了英雄互娱创始人应书岭给他讲的“一个让人心惊肉跳的故事”。2017年10月30日，小米公司悄悄发布了一款游戏《小米枪战》，几天之内登上了中国苹果商店排行榜第一名，这种100个人参加但只有一人最后生还的生存竞技游戏后来有一个流传很广的名字——被统称为“吃鸡”。应书岭说游戏界早就判断这是下一代大火模式的游戏，所以几家巨头公司都在重兵研发，但都在等做好万全准备再闪亮登场，没想到最后小米抢先发布，收获第一波红利。

就在小米上线这款游戏两天后，网易也发布了“吃鸡游戏”，而且一出手就是两款。接下来不到一周，腾讯宣布自己的“吃鸡游戏”即将上线，英雄互娱随后也赶紧告诉外界他们的同款游戏要登场了。

“一个战场，从悄无一人，到成为炮火连天的红海，前后不过是一周时间。”应书岭说。罗振宇则感慨自己“入行这么多年，从来没有见过这样的市场演化速度”。

或许参与这次“撒币”的王思聪、奉佑生、周鸿祎们，对这一场简单粗暴的“生死时速”也有更深的感触。

高度雷同

如果说4年前当各家试着推出短视频功能时还有6秒、8秒的微小差异；1年前众人做直播平台时还考虑偏重垂直；那么这一场直播答题产品的出现，可以说模式已经高度同质化到几近像素级了。

据了解，目前市面上各家直播答题产品玩法几乎完全一致，即：

1.每天定时设立游戏若干场，在开始前系统推送用户提醒

2.由主持人在线直播出题，网友在线答题

3.每场共设12道选择题，每道题设2~4个答案，参与者需在10秒钟内作答，延时或答错则视为出局

4.可分享邀请码给好友，一旦邀请成功，自己将获得复活卡/额外生命值，在答错题时为机会多续一秒

5.最后在指定时间内答对全部12道题的人，可以平分平台在当场所设立的奖金，奖金到达一定规模（10元或20元）可以提现到支付宝或银行卡

（分别为冲顶大会、芝士超人、百万英雄的游戏规则介绍）

对比可见，几乎目前主流直播答题平台的游戏规则都是每场共设12道选择题，每道题设2~4个答案，参与者需在10秒钟内作答。居然有如此高度统一的数据，直观上唯一不同的，或许就是提现基础数字了。

不过目前还并没有哪一家公司出来告旁人侵权或申请专利，毕竟这一直播答题模式本身并不能算是国内原创。

2017年8月，小知识互动游戏HQ Trivia由短视频应用Vine幕后团队成功开发，并推出iOS版本，之后迅速获得几十万用户，这一产品即为在每天两个时间回答12个问题的模式，标准场赛事的奖金为2000美元，HQ会随机将奖金提升至2万美元。就在刚刚过去的圣诞节中，HQ Trivia应用下载量飙升，就在前天（1月8日），该应用在App Store上的下载量突破100万次。或许也与中国市场水涨船高有一丝关联。

所以说到底，国内模仿者则都在依葫芦画瓢，瓢还是同等型号。

（小知识互动游戏HQ Trivia，图片来源于网络）

迄今为止，媒体其实已经从低成本拉新、流量带动、商业化、技术问题、烧钱大战等角度写了许多大同小异的直播答题相关问题，不再做过多坠述。只是写到这里，不禁想到同为竞技答题相关的电影《贫民窟的百万富翁》开场的一幕，印度青年杰玛·马利克还差一个问题就能赢得2千万卢比。而观众都想知道他是怎么做到的：A：他作弊；B：他幸运；C：他是天才；D：一切命中注定。

不知道本次下场的玩家里，哪个平台会成为最终版杰玛·马利克。