2017年互联网人才报告：行业平均月薪达1.06万元

新浪科技讯 1月10日下午消息，BOSS直聘今日发布《2017互联网人才趋势白皮书》。报告显示，2017年互联网行业平均招聘薪酬达到1.06万元，同比上升3.1%。

在薪资涨幅方面，新兴技术岗位排在前列，图像算法、推荐算法、深度学习等人工智能相关岗位薪资增幅均在15%以上。从地区上看，北京凭借区位优势和互联网创业中心地位，平均月薪远超其他城市，2017年达到1.33万元。上海、深圳、杭州平均薪资均高于一万元。

互联网行业平均薪酬1.06万元，技术岗位停止普涨

报告显示，2017年，互联网行业平均招聘薪酬达到1.06万元，同比上升3.1%。受AI、大数据等新兴行业高级技术职位大量涌现及基础岗位薪资回调影响，互联网薪资分化逐渐加剧，前10%高薪职位平均薪资是低薪职位的8.1倍，较2016年的7.9倍进一步扩大。

从公司融资阶段来看，处在起步阶段的天使轮公司平均招聘薪资最低，为9063元。融资轮次越高的企业，招聘薪酬越有竞争力，D轮及以上公司(含上市企业)平均招聘薪酬达到13901元，BAT、滴滴、美团点评等超级大厂开出的薪资可达到早期创业公司的两倍。

在薪资涨幅方面，新兴技术岗位也普遍排在前列，图像算法、推荐算法、深度学习岗位薪资增幅均在15%以上，大数据类岗位仅次于人工智能。相比之下，通用类岗位程序员由于从业人数不断上升，人才稀缺程度大幅缓解，招聘薪酬不升反降，过去几年格外吃香的PHP、.Net、iOS等职位招聘薪资在下半年出现了2-3%的回调。

从地区上看，全国互联网行业招聘薪酬可分为三个梯队。北京凭借区位优势和互联网创业中心地位，平均月薪远超其他城市，2017年达到1.33万元，独自占据第一梯队。上海、深圳、杭州平均薪资均高于一万元，位列第二梯队。剩余城市组成第三梯队，与前面相比，第三梯队城市间薪酬差距明显缩小，70%以上地区整体招聘月薪在7000-8000元之间。

由于新兴技术职位需求普遍集中在北上深杭，一二梯队城市招聘薪资增幅明显超过第三梯队，北京以4.8%的平均增幅领跑全国。

AI人才需求翻倍，共享经济人才需求现过山车

报告显示，2017年，互联网行业人才需求同比增长58.3%，增速较2016年大幅加快。受创业公司数量攀升带动，2017年互联网人才需求持续在高位徘徊。2017年，早期创业公司的人才需求量最大，天使轮、A轮、B轮企业人才需求占比超过60%。

从招聘走势上看，2017年共享经济行业人才招聘需求行情上演过山车。2017年上半年，共享经济领域招聘需求以30%的速度疯狂增长，到6月巅峰期时，人才招聘需求已达到年初的3倍，比2016年全年招聘需求还要高出近10%。但从从7月开始，受行业内大批企业陷入倒闭潮影响，行业人才需求急速下降，招聘氛围降至冰点。

2017年，技术人才招聘需求占到总体人才需求的25.1%，较2016年提高2.7个百分点，占比连续2年提升。其中人工智能相关的职位需求增幅排在最前。由于大批公司涉足AI领域，2017年AI人才需求已达到2016年的两倍，2015年的5.3倍，人才需求直线上升，大部分岗位三年复合增长率超过200%。AI应用层职位需求增速尤为显著，增速最高的三个岗位依次是算法工程师、语音识别和图像处理。

受电子竞技浪潮化及直播平台的推动，游戏行业生存环境明显转暖，2017年出现了大量新的游戏公司，对应人才需求也快速增长。游戏成为2017年薪资涨幅最高的互联网细分领域，平均招聘薪酬增幅为5.1%。游戏领域核心职位，从游戏策划、场景特效到开发工程师，普遍迎来一轮5-10%的薪资涨幅。

与此同时，2017年互联网行业海外市场岗位招聘需求同比增长36.4%，尽管增幅与技术类岗位比有较大差距，但显著高于市场、销售类岗位，其中B轮及以前的创业公司招聘需求占到了总需求的66.2%。在这些创业公司中，电子商务、游戏和企业服务三大行业占到六成。

另一个值得关注的是响应国家网络信息安全策略的信息安全行业，尽管因企业数量不占优势，人才需求占比不高，但需求增幅超过60%，其中技术人才需求占比多达46.5%，高出互联网均值超过20个百分点。

一线城市人才持续流出，杭州、成都、武汉成为互联网人新热门选择

报告显示，近两年，一线城市互联网人才持续维持净流失状态。2017年，北上广深互联网人才流失率达到0.38%，较2016年增加0.2个百分点。

报告显示，2017年，二线城市人才净流入率达到0.45%。杭州、成都、武汉人才吸引力最高，离开北上广深到二线城市发展的求职者，有27%的人选择了这三所城市，其中杭州占比13.6%，较其他二线城市有倍数级优势。

同时，随着互联网公司为寻求扩大业务规模而纷纷采取下沉战略，2017年，二三线城市互联网人才需求增长迅猛，部分城市的人才需求增速较五大中心城市高出1倍以上。

在二三线城市中，武汉、无锡、郑州、合肥、哈尔滨五座城市，2017年的互联网人才需求增速均超过100%。