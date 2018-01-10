网信上海：必须严厉打击微博热搜产业链

近日，嘻哈歌手PG One被中共中央国家机关工作委员会机关杂志《紫光阁》、共青团中央官微、人民日报、新华网等权威机构批评其歌词低俗、教唆吸毒、侮辱女性。

PG One的疯狂粉丝们发起了绝地反击，但却闹出了大乌龙。微博上曝出PG One粉丝误以为紫光阁是一个饭店官微，疑似买了微博的热搜话题，于是子虚乌有的“紫光阁地沟油”标签就这么上了微博热搜榜。

网信上海对此发文，称必须严厉打击微博热搜产业链——“紫光阁地沟油”操控舆论的模式+闹剧不能一笑而过。微博应吸取教训，完善热搜榜规则和管理制度，如过于追求利润，漠视社会责任，导致引火烧身，就悔之晚矣。

面对批评，部分粉丝挖空心思谋划着如何怼回去，如何“报复”批评者。“紫光阁地沟油”上热搜，就是其中的一个最突出表现。

不要轻视这种“闹剧”的杀伤力，认为这只是年轻人的胡闹，其实这是在绑架舆论、指鹿为马，近些年已隐约上升为一种不可忽视的“后真相时代”的传播现象：“你批评我们的明星，我们就要搞垮你”，造谣言、买热搜、疯狂举报、绑架社会舆论。

娱乐资本操纵舆论，已经是一个严重的社会现象。之前，如果有网民对于偶像稍有微词，就会遭到粉丝们的精准集体围殴、人身攻击，甚至打上门去，害得当事人丢工作、没生意，这是一种严重的网络霸凌。粉丝狂欢式应援偶像、网络霸凌，逼着所有人噤若寒蝉的背后，还是资本的那只手在翻云覆雨。

试想，如果这次不是《紫光阁》杂志、新华网等权威机构批评PG One低俗，如果不是搞出了“紫光阁地沟油”这个大乌龙，有几个媒体机构、批评者受得了粉丝如此的疯狂攻击、恶毒栽赃？这种娱乐资本操纵粉丝，混淆是非、颠倒黑白的舆论捣鬼术，社会必须警惕。

微博热搜产业链上的焦虑与虚浮:资本何以能操控舆论？

资本的无孔不入，乃是其逐利的本性所在。但是，当资本开始操控舆论，这就不得不引起警惕，毕竟，舆论所关联的是事件真相，及至社会正义。于此而言，在此事件中，与热搜的商家逻辑相比，更值得关注的问题是，资本何以能操控舆论？

如果把此事件进行分拆，我们能看到多重不正常：“紫光阁地沟油”本身就是一出无稽之谈，但是，它却在各路力量的策划下，进入大V的助推范围，并成功成为热门话题。很显然，在资本的裹胁下，无论是策划者还是大V都是缺乏基本的自净能力的，或许，他们根本就没有过滤的功能设置。

把紫光阁贴上地沟油的标签，显然也是经过精心设置的。它正是利用民众对食品安全的关注，来吸引他们的围观。虚拟的网络空间，在焦虑情绪的裹挟下，更容易激起愤怒和不安。于此，围观者失去了基本的辨识能力，话题则蹭蹭地上了热搜榜，资本成功地围剿了真相和正义。情绪的焦虑、底线的虚浮，助长了资本的疯狂。

“紫光阁地沟油”上榜只需6万元：网络平台没尽到的责任

对疯狂的粉丝行为，网络平台却没尽到把关责任。“紫光阁地沟油”这个标签，稍有常识的人，都知道纯粹是无稽之谈，那么，这种无中生有的抹黑，到底是如何轻易上热搜榜的？

根据此前媒体的调查，这样的产业链大致如下：先是由公关公司或广告代理商策划好内容和话题，在启动预热后，拉拢一些微博大V助推，形成热门话题。一旦形成了热门话题，就相当于在微博这个“广场”进行了话题设置，在网民的围观下，话题迅速得以发酵，直到登上热搜榜。

记者向多位业内人士咨询获悉，微博实时热搜榜一直可以操作，根据热搜榜排名不同，收费标准不一。根据多个渠道报价，热搜榜前3名报价在5-6万元，前5名报价约4.5-5.5万元，前10名约4-5万元，前20名报价约3.5-4.5万元。

2017年1月7日，“紫光阁地沟油”在微博热搜榜排名第11，按照业内收费，此排名收费约3.5-4.5万元。不过，除此之外，话题操作者可能还额外支付了一笔“打包费用”，两位业内人士告诉记者：“明星、影视等娱乐话题在微博比较容易上热搜，但商业话题操作难度比较大，一般需要大V先发布话题，然后用一堆小号去炒，炒到热搜榜，这样成功率会比较高。”大V与小号的打包费用一般为2万元。以此推算，此次事件操作成本约5.5-6.5万元。

需要指出，花钱购买微博热搜已经成为舆论炒作的常用手段。此前在1月3日，王思聪的30岁生日还曾被操作登上热搜榜，王思聪亲自发布微博称“三十生日，居然被人买热搜拿来挡子弹”。不过，多位企业人士告诉记者，除了第三方渠道之外，也可以向微博官方购买“热搜推荐位”，微博热搜推荐位的刊例价为60万元/天，一般按6折销售，36万元，该售价推荐位排在热搜榜第三，一般带有蓝色“荐”字标识。

一位从事操作热搜话题的电商人士告诉记者，“由于第三方渠道的存在会冲击微博热搜推荐位的市场，目前第三方渠道的商业“热搜话题”的成功率已经逐渐下降，如果通过打包方式登榜，收费为打包+上榜费用，如果没上的话，就只收打包的钱。”除了热搜之外，该人士还可以操作微博转发、阅读量，热门话题榜等多项业务。

显而易见，微博热搜榜与百度搜索有类似之处，都是以关键词为核心搜索资源,将流量导流至关键词形成热点榜单，由此固然可以给微博带来收入，但也会埋下一定的隐患，如果把握不好尺度，或者审核疏忽，就会沦为“作恶”工具。

此前百度搜索就曾因关键词竞价排名、莆田系医院推广、赌博网站推广等问题,暴露出搜索工具的负面性，给社会和民众造成巨大损失和伤害，前车之鉴不可忘记。因此，微博应吸取百度的教训，完善热搜榜规则和管理制度，如过于追求利润，漠视社会责任，导致引火烧身，就悔之晚矣。

面对热点“绑架”舆论：该怎么做呢？

盲从舆论热点的导向，正是大多数网友的特点，而在网络舆论场上，这一特点会得到进一步的放大，直到我们自己也加入其中，成为舆论潮流中的一朵浪花。

在大浪的裹挟里，其他人也会陆续“表态”，唯恐成为舆论场上的“少数派”，即使有人发出了不一样的声音，也未必会有人响应。

热点话题“绑架”舆论的另一个问题，则在于“热点”本身未必是靠谱的。舆论场既是言论的空间，也是资本可以操控的场域，有些“热点”可能是网民心声的如实反映，而有些“热点”可能是某些利益诱导下的产物。

当热点“绑架”舆论，一味地盲从肯定是不行的。巨大的信息量，反而让人在信息面前难辨是非，这就需要我们有更理性的态度和严谨的思维，即使是面对娱乐话题，也不妨想几个“是什么”“为什么”，否则一不留神就可能“被套路”了。

保持独立思考和判断的能力，应该成为一种习惯。这不仅有利于我们在纷繁复杂的网络言论里保持客观公正，对日常生活和工作也大有裨益。

面对热点“绑架”舆论的纠偏，最终还是要仰仗网络空间的风清气正，需要公共治理的介入，从更大层面对各方面的行为进行规制。政府主管部门也需不断健全网络制度规则，加强网络信息监管，还网络空间一片净土，给人们一个更开放、和谐、包容的精神家园。