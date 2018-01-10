玩客币、人人币、柯达币……聊聊数字货币的那些事儿

2018年才过去了一周多的时间，科技互联网界的一个新风口似乎就已经出现，这就是加密数字货币（cryptocurrency）。

从不久前的迅雷玩客云、玩客币，到暴风的播控云，以及人人网的RRCoin，比特币那犹如过山车般的价值飞升，引发了一波区块链技术和数字货币的发行热潮。

今天，做胶卷出身的柯达，也宣布要加入这场游戏，要联合Wenn Digital公司合作发布柯达币（Kodakcoin）。

据悉，柯达币是以图片为核心的加密货币，利用区块链技术，可以帮助摄影师和代理机构更好地控制和管理图像版权。

当摄影师加入这种新型的摄影经济中之后，每次版权作品被售出时都能获得以柯达币计算的报酬；而由于这个平台使用的是区块链的加密技术，每次交易都能安全、匿名、有保障。

受此消息影响，柯达公司的股价随即大涨77%，当日报收6.8美元，涨幅高达117.6%。

为什么沾上了数字货币就能火？

最早进入大家视野的数字货币，是比特币。

2008年的时候，比特币创始人中本聪在《比特币白皮书》中首次提出了区块链的概念，并在2009年创立了比特币社会网络，开发出了第一个区块——创世区块。

（图片来自：The Advertiser）

从概念上来说，区块链是指用分布式数据库来识别、传播和记载信息的智能化对等网络。它采用密码学的方法，把用户的信息关联组合成一个个的数据块，每一个数据块中都包含了一次网络交易的信息，可以用来验证信息的有效性以及生成下一个区块。

由于后面的区块记录着前面区块的ID和信息，因此它们就形成了一个紧密相连的链状结构，即区块链。

（图片来自：Tech.co）

在《让我们再来谈谈比特币吧：微软也加入了》一文中，爱范儿曾经对区块链技术进行了详细的解读。

通过在数据区块之间设置复杂的公钥和私钥，它可以将整个网络中的所有交易账本分发到每一个单独的用户那里去。

而这种模式的优势就在于，它既可以实现每个人可以对自己的财产数据进行修改，又能够保证他人的交易记录只保持在数值和交易地址（加密处理过的乱序字母和数字）可见、而交易者匿名的状态。如果不借用其他技术手段，你无法获知交易者的真实身份。

如果你想要对自己的资产进行修改，必须得同时控制整个系统中超过51%的区块节点，交易才会成功。正因为如此，这种分布式的结构让篡改账目成为了一件“几乎不可能”的事，这也是网络搭建的数据库第一次变得如此可信。

（图片来自：BBC）

这差不多就相当于，每个人都拿着这么一个公共的账本，你可以看到账本中其他人的公开交易信息，但只能编辑自己的账目。

在处理每个区块的数据信息时，每个客户端便可以得到一定的回报，即一定量新发行的比特币，这个处理区块信息的过程就被称为“挖矿”。

作为一种计算机网络技术的创新，区块链技术可以为金融业、网络安全、支付、物联网甚至媒体等多个行业带来新的发展机遇。

从本质上来看，区块链就像是一个完备的数据加密以及验证的完整解决方案。通过调整密钥的加密程度，其分布式存储的特性可以用于打造共用的数据库；如果只使用其密钥的加密和验证特性，它还可以胜任各种等级的授权验证。

爱范儿曾经报道过，蚂蚁金服曾经把区块链技术用于慈善公益项目，来监控善款的捐赠全流程；而如果把区块链应用在媒体平台，它还能用来防范假新闻。

说到底，与它紧密联系在一起的数据，才是催生它增值的根本。就像人人都喊着要做人工智能一样，数据已经差不多成为这个时代最有价值的东西，这也就是为什么，现在各行各业都想要搭一次加密数字货币的便车了。

挖掘真正价值还是跟风？

前面提到，最近类似柯达这样跟金融、科技完全不搭界的公司，有很多都突然开始做起了数字货币。虽然应用场景描述得也有模有样，但始终让人觉得不太靠谱。

作为一种虚拟货币，比特币这种加密数字货币具有去中心化的特征，它的价值由交易来决定。也正因为这样，它就有增值和投机的空间。

刚诞生的时候，一枚比特币的价格仅为0.003美元；而短短8年后，它的价格已经几度突破15000美元的大关，涨幅令人咋舌。一位网民曾经扔了一块储存有7500个比特币的硬盘，真真正正地错过了几个亿。

这种高增值的潜力给了很多人投机的念头，无论了不了解比特币和区块链到底是什么，都有人想要借这股东风趁机捞一把。

而从公司的角度来看，进军区块链和发行数字货币不只意味着币值的高增长能够带来的收益，它也是帮助公司拓展新的商业模式和边界的一种手段。

比如推出玩客云和玩客币的迅雷，就将区块链与自己原有的下载、存储业务结合在一起，还将玩客币的分配用于运营开支和创始团队激励。

人人网已经夭折的RRCoin，则是号称可以在社交网络平台上发掘更多的应用场景。

但有一个显著的特征就是，从目前已经布局区块链或者发行数字货币的公司来看，这些所谓的数字货币并没有如想象中产生多大的创新影响力；相反，就像节节攀升的比特币价格一样，这些公司大多依靠数字货币和区块链的噱头，把股价炒上了天。

我们不能否认区块链和数字货币的未来发展空间，就像《经济学人》曾经在《首次代币发行：骗局还是大事件》中所写到的，“它们可能蕴藏着数字未来的种子。”只不过，一切跟风行为，都是需要警惕的。

投资机构Citadel创始人肯·格里芬曾经表示：