顺丰控股借壳鼎泰新材（002352.SZ）之后，市值冲至3200亿元以上，王卫身价瞬间超越马化腾。如今在二级市场已进入“常态”，顺丰市值回落到2300亿元以下（约合350亿美元），较10个月前缩水近30%。



2016年11月，比顺丰借壳获批早一个月，京东物流对第三方卖家全面开放。2017年4月下旬，顺丰市值达到巅峰后一个半月，京东物流宣布独立。2017年末，坊间传说京东物流正在进行A轮融资，估值为100亿美元，接近顺丰的三分之一。

A轮就100亿美元，IPO后市值400亿美元是靠谱的预期，再说人家“新美大”、小米的都“望”到1000亿美元甚至更高了。但不知京东物流登陆A股时，顺丰市值能否达到400亿美元。

本文将对顺丰和京东物流即将开始的龙争虎斗做一个展望。

京东方面：性格决定命运

2017年是京东与顺丰的“蜜月期”。当年5月底与顺丰旗下的丰巢自提柜正式开始全面合作；6月初顺丰与菜鸟“互撕”，刘强东力挺顺丰：“我相信顺丰的品质、王卫的为人！”

没隔几天，在接受媒体采访时刘强东称：“未来快递就两家，京东和顺丰！”

2016年，中等规模以上快递企业总业务量312.8亿件。中通、圆通份额分别为14.4%和14.3%；申通、韵达份额分别为10.3%和10.4%；顺丰8.2%。若把京东物流视为独立的快递企业，市场份额约为5%。

市场份额只有5%就要给行业“洗牌”，未免心急，再说我国快递行业主管部门是国家邮政局。

中国可以只有一家铁路公司、一家全国性电网公司、两家石油公司、三家电信运营、四大航空公司，但国家邮政局不会让快递行业被两家民企把持。

国家邮政局《快递业发展“十三五”规划（2016—2020年）》提出：“积极打造快递航母，形成3-4家年业务量超百亿件或年业务收入超千亿元的快递企业集团。”

以2016年的体量，坚持直营模式的顺丰在2020年业务量很难达到百亿件，营收突破千亿倒是有希望。京东物流差得就更远了。

按照国家邮政局规划，顺丰、京东物流未必能进入第一梯队。退一步讲，即便您的服务可以秒杀某央企也还是要低调些。要知道，前两年王健林可比您高调多了。

2016年京东物流自立门户时提出“五年后年收入超过千亿”的目标。根据以往的数据，自营业务履约成本相当于销售收入的8%。京东物流收入超千亿，意味着实际成交金额1.25万亿。鉴于实际成交金额约为GMV的65%。千亿物流收入大约对应2万亿GMV，这折射出京东在电商领域的野心。

无论如何，既然在刘强东眼里中国只有两家快递公司，顺丰当然是京东物流的不二对手。尊重对手不是刘强东的习惯，即便对手比自己强大很多。随着业务上针锋相对，可以预见对顺丰的各种指责、举报满天飞的日子不远了。

顺丰：必须击退搅局者

顺丰是A股唯一采用直营模式的快递公司，对遍布全国的物流体系有绝对掌控能力，多年以来为用户提供高品质、标准化服务树立良好的信誉，是中国快递第一品牌。

收发合同、签证材料，线上买部苹果手机，用户会毫不犹豫地选择顺丰。任何关于快递服务的满意度调查，如果顺丰没排在第一，这份调查就是垃圾。

借助品牌和服务质量，顺丰具有较强的溢价能力，单价比同业高出约一倍。2016，顺丰配送25.8亿，均价22.15元，行业均价为12.71元。2017年上半年，顺丰配送13.7亿单，均价23.3元，比行业均价高85%。

孟子说“物之不齐，物之情也”，高端、低端将永久共存。再说买几卷卫生纸还花高价要“次日达”是浪费资源。从快递市场份额可以清楚地看到，90%以上的用户更在意价格。

尽管用户出了高价，但顺丰毛利润率也仅能维持在20%一线，这就是优质服务的代价。2017年上半年收入321.6亿元、毛利润68.1亿元，毛利润率21.2%。

毛利润率约20%，费用率（管理费用、市场费用、财务费用）在15%以上，最终净利润率只有5%左右。

许多人认为顺丰最大的成本是薪酬，其实薪酬排在第二位（占营收的16%）。

2016年薪酬支出147.9亿。其中：营业成本中含94.4亿薪酬，支付对象为8.56万操作人员；管理费用中含48.4亿薪薪酬，支付对象为2.4万管理及1.2万专业技术人员（估算）；销售费用中含薪酬5.09亿。

顺丰最大的成本是外包，2016年达208.6亿，占营收的36%。外包成本实质上顺丰间接支出的人力成本。薪酬、外包合计占营收的52%，所以大家的感觉是正确的。

采取直营模式的快递公司成本高并且不随规模扩张而显著降低，只能高收费、满足高端需求，市场相对狭小。假如顺丰是快递领域的奔驰，但最赚钱汽车公司是丰田、大众。

值得欣慰的是身陷“叫好不叫座”的顺丰以往可以“吃独食”。

刘强东预言“（顺丰）不断扩张，成本将迅速下降，利润会进一步增长。”首先顺丰不断扩张，高端需求不一定同步“扩张”，吃不饱怎么办？其次，顺丰规模已经不小而且成本以薪酬为主，这种情况下成本还有多少下降空间？更别提“迅速下降”。

京东物流体系为自营业务而建，2016年11月正式对第三方卖家开放，目标市场无非是中高端B2C卖家。以手机品牌为例，苹果、华为、小米这些优质用户谁不想要，顺丰、京东物流谁会让对方吃独食？

顺丰、京东物流都采取直营模式，面向的都是高端用户。顺丰在没有敌手的情况下，维持着叫好不叫座的局面，手握8%的市场份额。京东物流将使顺丰市场环境恶化，营收增速和利润率降低，市值承压。

2018年将成为高端快递领域“护食VS搅局之战”的元年。

不让顺丰成为自己的天花板

京东物流按100亿美元募集A轮，假设往后每轮融资涨25%，D轮估值将超200亿美元。IPO或借壳时估值约400亿美元，上市后还要有若干个“板”。等到在A股“站稳”，京东物流市值或许接近甚至超过京东（NASDAQ:JD）的市值——600亿美元。

顺丰目前350亿美元的估值是二级市场交易出来的，是无数投资人“（钞）票选”的结果。如果“搅局”导致顺丰业绩恶化、估值停滞不前，三年后估值仍为300多亿美元，京东物流就尴尬了。

京东拥有中国首屈一指的物流系统，但比顺丰还是差两三个档次：

顺丰由“55架全货机+散航”构成的“天网”日均发货2839吨。京东要搭建“天网”，资金、人才、航线资源、管理经验等方面困难重重，一切顺利的话也要5年时间。

顺丰网点覆盖全国334个地级以上城市、2656个县级市。京东物流覆盖地级以上城市250个，比顺丰少84个。至于2600多个县级市，不是京东想不想覆盖，而是电商业务量不够多，也未下沉到低线城市，快递网覆盖了也无货可送。京东物流在覆盖率上赶顺丰，一方面要将电商“做上来、做下去”（渗透到低线城市）并努力抢夺顺丰的非电商高端快递业务。

只要一天没有在业务上超越顺丰，顺丰的估值将成为京东物流的天花板。

但京东物流并非没有胜算，那就是是“电商平台获客+天量库容”。截至2017年9月末，京东拥有405座仓库，总面积达900万平米。而顺丰投入使用的仓储面积不到400万平米。

京东的策略是大量设立前置仓库，尽可能压缩消费者下单后的等待时间。截至2017年6月30日，京东存货账面值达311.5亿，顺丰同期存货仅为4.1亿。现在京东正努力吸引第三方卖家使用京东物流服务，900万平米中至少300万平米作此用途。未来五年，京东物流计划把物流中心面积扩大到5000万平米以上，粗略推算需要价值5000亿的货物去堆满。

京东物流仓库建好了，第三方卖家用不用是未知。把商品囤在京东库房的好处是可以尽快发货，以速度“征服”用户。代价是卖家要承担囤货成本及相关风险。假如某酒企春节前拿价值10亿的商品在京东“一地入仓”全国铺货，3月末一盘只还剩5亿的货怎么办？

京东的策略意味着，象天天快递那样被踢出京东平台的快递公司会越来越多，不知道哪天顺丰会被京东“末位淘汰”。

此外，2017年末传出消息，京东物流从顺丰抢了网易严选这个客户。虽然不至于令顺丰伤筋动骨，但王卫心里能不在意吗？

“开放电商平台”充当“开放物流”的获客渠道，这种近水楼台的优势顺丰并不具备。

顺丰不会坐等被碾压，而且鉴于王卫“嘿客”之心不死，“新美大”做网约车、滴滴做外卖的一幕大概率会在顺丰与京东之间上演。