王小川推荐智能答题助手，周鸿祎：我们撒币你们作弊太流氓

1月10日消息，今日，搜狗CEO王小川在朋友圈表示，“搜狗借助汪仔在‘一站到底’的OCR和答题技术，帮助大家冲顶各大问答平台。这套技术不需要问答数据库，通过机器搜索语义以及搜索并给出唯一答案。”随后，马化腾在该朋友圈留言，“动作很快”。而周鸿祎则评论，“我们撒币，你们作弊，太流氓了”。众所周知，花椒直播早已推出在线答题产品“百万赢家”，并在1月8日投放了530万奖金。

在《一站到底》2017年第一期节目中，“汪仔”首次亮相并以8:6的成绩，击败人类选手。

此外，直播答题游戏的火热，还催生了一批抱团答题的线上社团和撸羊毛的亲体，QQ群、已经出现组团答题群和作弊群；微信群、微博上“通关技巧”和题库早早就被分享，知乎上也有用户爆料用人工智能+视频信息采集+人脸识别技术。

淘宝上更是出现了商家出售题库和外挂软件脚本。网易科技发现，一份持续更新的百科题库（包含已出过的题和预测题）售价为1元—6元不等，邀请码、复活卡这类辅助性工具，在仅售一元钱的基础上，还有买5送2，买10送5的优惠。而能自动抓取题目并上网搜索的搜索辅助工具，15元就可以买到。

据界面报道，此类搜索辅助工具可以修剪并识别图片中的文字内容（问题和选项），然后通过网络搜索关键字出现的次数，最后将统计的信息展示出来。这样一来，答题者就可以根据统计数据来选择相应的答案，极大提高了答题的正确率。