区块链领域最大投资者是谁：谷歌、花旗和高盛

区块链一直被认为是最具行业颠覆性的技术，而且很多硅谷及传统金融巨头都在积极投资区块链行业。根据市场研究公司CB Insights最近发布的一份投资报告显示，在过去的十二个月时间里，企业投资区块链项目已经创下了历史新高。

▲大银行和金融服务公司是区块链领域里的投资主力军，从2014年开始已经投资超过50笔交易

根据CB Insights的报告，去年区块链行业一共获得了3.9亿美元的投资，而今年迄今为止，区块链行业内已经完成了42笔股权投资交易，投资金额达到了3.27亿美元。在过去的三年时间里，美国前十大银行中，有九家都参与到了区块链行业投资，一共投资了六家区块链初创公司，投资总金额达到2.67亿美元。这意味着，在区块链行业内绝大多数投资都汇聚到了少数几家公司内，比如金融科技初创公司R3。

区块链技术最广泛的一个概念应用，就是比特币。而在日益崛起的全球比特币系统里，美国金融科技依然发挥着重要、且微妙的作用。

谷歌母公司Alphabet是世界上第二大的企业投资方，仅次于日本金融巨头SBI Holding。Alphabet投资过的区块链公司包括Ripple和交易平台LedgerX，他们都和加密数字货币关系紧密。而且区块链领域投资排名前五的美国银行中，也出现了高盛和花旗银行的身影，他们投资的区块链初创公司包括Digital Asset Holdings——该公司创始人是前JP摩根大通高管Blythe Masters，截至目前融资总金额已经超过了1.1亿美元；另一家获得这两家银行投资的是开源区块链平台Quorum。

尽管绝大多数比特币社区业内人士并不反对企业投资，但是也有一部分人对这种投资方式持怀疑态度，因为他们认为传统银行的介入，可能无法引领真正的创新。

Meltem Demirors是纽约数字货币集团（Digital Currency Group）公司主管，在接受《国际商业时报》采访时，他表示：“我发现，Quorum和以太坊企业其实没有区别，但是很多大机构并不知道该怎么做，只是知道自己想做点儿什么而已，因为只要和区块链这三个字沾点边儿，他们的股价就会蹭蹭上涨。我认为，人们会逐渐清晰，慢慢去了解区块链技术的颠覆性。而最先带来颠覆创新的，应该会来自于数字加密货币和开源区块链协议领域。”

有些人可能会认为，对于那些觊觎区块链行业的传统投资人来说，数字加密货币可能提供了一个反向平衡，这种想法真的是不能再错了。

截至目前，一共有大约250个项目通过ICO融资，融资金额高达20亿美元。这种融资方式也让很多高科技项目有机会通过众筹方式募集到资金，而不必依赖于传统的投资人或风险投资公司。但问题是，由于缺乏监管，很多ICO融资项目并不合法。而且值得一提的是，很多ICO融资项目的资金来源最后还是“大鲸鱼”——也就是传统投资人（他们也都投资了不少加密数字货币）。

Demirors补充说道：“比特币只占到百分之一，而且比特币财富分配已经非常不均衡了。同样的问题在其他通过ICO发起的加密数字货币案例中得到重现。因为也只有传统投资人，风险投资家足够有钱，也只有他们有实力购买大量代币。因此，在这些生态系统中，财富差距又一次被拉开了。”

当然，也有一些团队正在努力尝试新的解决方案，希望能让ICO融资本身更加具有包容性。Demirors花了很多时间来思考数字货币集团该如何资助项目，在他们投资的同时也能够做到不影响其他公众的参与。银行和像谷歌这样的硅谷巨头已经开始对区块链初创公司“押下重注”，但是区块链行业革命才刚刚开始。

Demirors最后说道：“我认为，我们会有一个惊人的机会，去创造一个真正开放、且具有包容性的金融体系。显然，这需要我们思维更加丰富。数字货币是一种工具，而且正在不断发展，现在终于有机会从根本上改变整个社会的运作方式了。”