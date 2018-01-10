蹭区块链热度？解析让柯达股价大涨44%的柯达币

衰落后的影像巨头美国伊士曼柯达公司在近日再次出现在公众的视野中，其宣布与Wenn Digital公司合作发布柯达币，把图片和区块链这样的新型技术结合起来，让大家耳目一新，根据目前的消息显示，柯达币将是“一种以图片为核心的加密货币”。

柯达币蹭上了区块链这个当下的热点词语，这个名词来自于近几年热度持续上升的数字货币，当下，这项技术被认为是继蒸汽机、电力、互联网之后，下一代颠覆性的核心技术。蒸汽机释放了人们的生产力，电力解决了人们基本的生活需求，互联网彻底改变了信息传递的方式，那么区块链作为构造信任的机器，将可能彻底改变整个人类社会价值传递的方式。

这项技术对于艺术行业可以使艺术家们使用区块链技术来声明所有权，发行可编号，限量版的作品，可以针对任何类型艺术品的数字形式。

这样看来柯达推出柯达币，就是看中了图片交易市场这个领域，柯达官方宣布这是以摄影与照片为中心的加密货币，希望为摄影师提供一个安全交易平台以保障其工作，包括更好地管理影像版权，也带来新的收入源。一同发布的有柯达币（KodakCoin）和 KodakOne 平台，这个KodakOne平台创造的是摄影师图片版权的数字加密账本，柯达币则是这个平台上的货币。比如说摄影师的作品在被使用之后，即可获得相应的柯达币。

KODAKOne平台会定期主动搜寻网上侵权情况，并且采取行动协助创作人去保障其权益，换言之就是结合科技、货币及法律来保障摄影师，同时也有望促进合乎摄影师权益的交易。消息发布后，柯达股价从3.70美元暴升至6.80美元。

昔日这个百年影像大厂因为拒绝创新，在传统胶片时代转向数码时代的巨大潮流中，被一众后期之秀拍在沙滩上差点被历史掩盖，而如今再次出现在大众视野中，是宣布结合当下最新的区块链技术从而提供新的服务，也让我们看到这位昔日巨人慢慢燃起的信心，和对从前经验的总结与改变。

现在大众对于艺术作品的版权问题越来越看重，未来的影像交易市场是大有可为的，柯达宣布以数字货币这样的形式去保障摄影师的权益，将专业摄影师与摄影爱好者吸引到KODAKOne平台上，将是一件给双方都能带来利益的服务。

昔日这位影像巨头的倒下，我们表示惋惜，如今这位百年大厂新的征程，我们拭目以待。也希望伊士曼柯达公司可以再次让我们看到，像柯达的品牌主要配色一样，黄金一般的信心。