特斯拉股价2017年上涨45.7%，与Model 3有很大关系

1月10日消息，据国外媒体报道，电动汽车厂商特斯拉股价在去年上涨了45.7%，很大程度上与其推出的首款廉价电动汽车Model 3有关。

▲特斯拉model 3

在2017年最后一个交易日美国股市收盘时，特斯拉股价为311.35美元，而在2016年的最后一个交易日，也即2016年12月30日，特斯拉股票收盘价为213.69美元。

2017年最后一个交易日收盘时的311.35美元，同2016年最后一个交易日收盘时的213.69美元相比是上涨了97.66美元，全年涨幅为45.7%。

外媒在报道中指出，特斯拉股价在2017年上涨45.7%，与其推出的首款廉价电动汽车Model 3有很大的关系。

Model 3是特斯拉在2016年3月底发布的一款廉价电动汽车，续航里程超过了350公里，但售价仅3.5万美元，比特斯拉此前推出的电动汽车售价明显要低，因而这一廉价电动汽车一经推出就备受关注。

这一备受关注的廉价电动汽车在去年开始量产，特斯拉2017年的很多新闻也都与Model 3有关，至少在当地时间2017年11月16日发布电动卡车Semi之前是这样，而Model 3也是与特斯拉股价密切相关的一个因素。

Model 3在2017年量产是投资者非常关注的，极大的提升了投资者的信心，这是特斯拉股价上涨的一个重要因素。但略显遗憾的是，特斯拉Model 3量产过程并不顺利，特别是在首批交付之后，遭遇产能瓶颈，上市后首个季度的产量就远低于预期，特斯拉股价也就不可避免的有过一段艰难的时期。

在Model 3上市之前，外界也有Model 3能否如约上市的诸多担忧，在这些外界的担忧解决之后，特斯拉股价也有上涨。