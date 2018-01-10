刘军：联想将成立新零售公司，坪效是个伪命题

美国当地时间1月9日，联想集团执行副总裁兼中国区总裁刘军在接受媒体采访时表示，自己回来后的两个任务：一是重构联想在中国的PC业务，刘军说他要求进行了直达大客户的改变；二是组建PC业务之外的业务，主要是服务和智能产品；针对回归后的2018年的规划，刘军表示，希望用两年时间完成中国区的变革，恢复增长。

联想集团副总裁、中国区消费业务总经理张华表示，联想中国区将聚焦在三大领域：智能家居、智慧中国、可穿戴；张华透露，第一波主要聚焦在家庭网络、智能安防，相关产品将于4-6月发布，其中包括儿童智能手表等产品。

刘军认为，联想在中国面临着重要时机：挑战与机遇并存，PC市场是一个下滑的市场，业务遭遇了很大的挑战，其判断是：未来将是品牌的整合，大者越大、强者越强；在刘军看来，中国目前是一个特别好的时机，在移动互联网某些领域已经成为了世界领导者，相信在物联网时代将成为领导者，而联想有着务实的团队，面对物联网带来的全新模式，现在需要去快速响应外界变化，所以要做数字转型。刘军希望，从内部开始推动变革。

对于新零售，刘军认为这是一个巨大机遇，2017年是新零售概念和试点的一年，而2018年将是落地的一年，新零售本质是用互联网技术来整合线上线下的零售，2018年希望新零售成为一个绽放的花朵。

因而，刘军还在沟通会上宣布，联想将成立一个新零售公司（天禧传奇），由周铭出任CEO；据介绍，周铭曾是联想消费业务最大分销商的老板，周铭称，愿意接受刘军邀请的原因在于看到看到了其身上的主人翁精神，同时作为一个老零售人，周铭也希望通过这种学习的过程来感受新零售；据周铭透露，新零售公司第一个店将于1月28日在燕莎开业，年内预计将开到150家店铺，这150家店计划从原有渠道转120家店、新开30家。

对于坪效问题，刘军认为，这是一个伪命题，新零售更重要的是线下体验所带来的整体销售提升，这种提升不一定是在线下，更有可能是在线上。

关于建新零售公司，刘军表示，其将联想中国区分了两个团队，红军依然是大船结构、矩阵化架构、斯巴达方阵，蓝军则是使用创新的方式；新零售公司中，联想依然是控股股东，还有一部分股份给到管理团队，同时会引入一些战略投资方以及此前的重要合作伙伴，店铺内则会卖三种产品：联想、联想智选的产品、联想生态链品牌产品，不过PC、平板、电视、手机四个只用联想品牌。

刘军向网易科技解释，与小米生态相比，联想的生态更为开放，即使是来自小米的生态链企业也可以获得赋能，而更大的一个不同在于联想业务中有60%是2B业务，所以生态链中也将拥有众多的2B企业，而小米生态链都是2C的。

刘军称，未来2-3年从PC硬件品牌转为物联网设备提供商。