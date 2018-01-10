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微软小冰上线台词配音秀：“戏精”的终极考验

2018-1-10 18:50:01来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家1月10日消息 微软小冰的每周常例解锁更新今天到来，本次更新添加功能是【台词配音秀】 ，对人类情绪控制的 终极考验来了。

小冰官方微博表示，

本周 常例解锁，对人类情绪控制的 终极考验来了。给你们人类一张 带台词的图片，进行一次情绪饱满的 配音表演吧，看你们能不能 惊艳到我~准备好就对我说【台词配音秀】 。

目前小冰的【台词配音秀】功能已经面向微信、微博等平台推送，用户只需要按照图示就可以被小冰调戏了。

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关键词：小冰微软小冰

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