宜家广告城会玩，广告页面自带特殊功能

你永远都想象不到商家的营销活动可以多有创意。看惯了去年的“丧茶”、“佛系”,很多人应该已经对类似的营销事件“免疫”了。但看到宜家的这个广告时,我还是只能自认道行太浅。

根据《财富》杂志的报道,宜家在大本营瑞典最新推出的产品广告手册有一个神奇的反转功能——可以变身为验孕试纸。

虽然看上去和普通的手册无异,但在广告页面的下方,他们专门设置了一块验孕区域,你可以像使用普通验孕棒一样去进行怀孕测试。

在这则广告上小便可能会改变你的一生。(Peeing on this ad may change your life.)

(图片来自:Adweek)

不过跟普通验孕棒在使用之后会出现清楚的“确定怀孕”标志(比如两条杠)不同的是,这张广告会在测出怀孕之后变身为一张优惠券——中奖的用户可以以优惠价去购买一张宜家的婴儿床。

真是简单粗暴有创意。但是问题也来了,鉴于验孕的过程是要进行尿检,这就意味着,这张特殊的优惠券,可能会充满被测者的尿液。

(图片来自:The Cut)

而如果你想要去使用这张优惠券,还必须带着它去店里找店员兑换。这画面想想就让人觉得很美不敢看。

有评论就表示,这种利用孕检结果来进行产品营销的方式,可能会被认为有性别歧视方面的嫌疑,引起某些消费者的反感。

去年宜家在中国推出的一则广告,就曾经在女性用户群体中引发了争议。

这则电视广告为了烘托“轻松庆祝每一天”的主题,用了一个普通中国家庭过节团圆的案例。但在短片的开头,母亲对女儿说了一句“再不带男朋友回家,就别叫我妈”。

(IT之家移动客户端用户若无法观看视频,请点此查看)

虽然这句话再平常不过,也确实是很多中国母亲会对还是单身的子女所唠叨的话,但以公众广告的形式出现,的确触到了很多人的雷点。有网友评论道:不带男朋友就面露凶相、毫无欢乐气氛,有男朋友就笑脸相迎,那还是家吗?

还有人表示:广告中体现的价值观充满了对单身群体特别是女性的歧视,这种价值观本身就让人很不舒服,很难相信这种价值观会来自于宜家这样强调舒适生活的品牌。

之后,作为回应,宜家决定撤下这则有争议的广告,还发布了一份声明称,“男女平等是宜家一贯倡导并与中国社会共同分享的文化和价值观。宜家鼓励和接纳不同的生活方式,这在宜家的产品设计和家居解决方案中也有充分的展示。”

所以说,创意营销虽好,但一定要充分考虑到消费者的情绪和接受程度,尤其是在不同的国际市场中,更要关注当地特有的文化现象和特征,否则效果可能会适得其反。