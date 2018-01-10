宜家广告城会玩，广告页面自带特殊功能

你永远都想象不到商家的营销活动可以多有创意。看惯了去年的“丧茶”、“佛系”，很多人应该已经对类似的营销事件“免疫”了。但看到宜家的这个广告时，我还是只能自认道行太浅。

根据《财富》杂志的报道，宜家在大本营瑞典最新推出的产品广告手册有一个神奇的反转功能——可以变身为验孕试纸。

虽然看上去和普通的手册无异，但在广告页面的下方，他们专门设置了一块验孕区域，你可以像使用普通验孕棒一样去进行怀孕测试。

在这则广告上小便可能会改变你的一生。（Peeing on this ad may change your life.）

（图片来自：Adweek）

不过跟普通验孕棒在使用之后会出现清楚的“确定怀孕”标志（比如两条杠）不同的是，这张广告会在测出怀孕之后变身为一张优惠券——中奖的用户可以以优惠价去购买一张宜家的婴儿床。

真是简单粗暴有创意。但是问题也来了，鉴于验孕的过程是要进行尿检，这就意味着，这张特殊的优惠券，可能会充满被测者的尿液。

（图片来自：The Cut）

而如果你想要去使用这张优惠券，还必须带着它去店里找店员兑换。这画面想想就让人觉得很美不敢看。

有评论就表示，这种利用孕检结果来进行产品营销的方式，可能会被认为有性别歧视方面的嫌疑，引起某些消费者的反感。

去年宜家在中国推出的一则广告，就曾经在女性用户群体中引发了争议。

这则电视广告为了烘托“轻松庆祝每一天”的主题，用了一个普通中国家庭过节团圆的案例。但在短片的开头，母亲对女儿说了一句“再不带男朋友回家，就别叫我妈”。

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虽然这句话再平常不过，也确实是很多中国母亲会对还是单身的子女所唠叨的话，但以公众广告的形式出现，的确触到了很多人的雷点。有网友评论道：不带男朋友就面露凶相、毫无欢乐气氛，有男朋友就笑脸相迎，那还是家吗？

还有人表示：广告中体现的价值观充满了对单身群体特别是女性的歧视，这种价值观本身就让人很不舒服，很难相信这种价值观会来自于宜家这样强调舒适生活的品牌。

之后，作为回应，宜家决定撤下这则有争议的广告，还发布了一份声明称，“男女平等是宜家一贯倡导并与中国社会共同分享的文化和价值观。宜家鼓励和接纳不同的生活方式，这在宜家的产品设计和家居解决方案中也有充分的展示。”

所以说，创意营销虽好，但一定要充分考虑到消费者的情绪和接受程度，尤其是在不同的国际市场中，更要关注当地特有的文化现象和特征，否则效果可能会适得其反。