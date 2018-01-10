外媒看CES第二日：叠衣机、智能奶瓶成了小亮点

1月10日消息，据雅虎新闻网报道，2018年国际消费电子展（CES）的第二天，丰田、三星和英特尔等公司宣布了许多重大消息。但这不是我们在世界最大科技展上看到的全部，今天许多黑科技成了舞台上的主角。

首先是Foldimate自动洗衣折叠机

尽管它仍然是一个概念，但Foldimate可以折叠任何衣物，从5岁儿童的衣服到超大号的成人服装，同时还可以折叠毛巾和枕套。但是，Foldimate不能折叠婴儿衣服、袜子或内衣。Foldimate公司表示，其设备应该在2019年的某个时候上市，售价大约为980美元。

▲2018年1月7日，在美国内华达州拉斯维加斯举行的2018年CES展会上，FoldiMate公司的CMO黛比·科恩-阿布拉万尼尔（Debbie Cohen-Abravanel）正接过FoldiMate折叠的衣物

第二款黑科技是Willow智能奶瓶

这是一款可穿戴的泵，主要是为新妈妈们在日常生活中所穿，Willow奶瓶既安静又聪明。它会告诉你泵取了多少母乳，用了多长时间，并提供了最新5次泵奶的信息。

接下来，我们看到了Keecker机器人

这款机器人有32GB内存，售价高达1790美元，它可以在你的屋子里转悠，并在墙上投射出大约102英寸的图像。所以你可以在任何拥有足够大的墙壁的房间里看电视。Keecker搭载了谷歌的Android TV软件，因此你可以在任何需要的时候，从你的智能手机或笔记本电脑上下载Netflix和Hulu，或者将视频通过智能手机或笔记本电脑投射到墙上或屏幕上播放。

▲你曾经想要个像R2D2那样的机器人吗？它可以跟着你在房子里到处走动，无论你去哪里，并在任何地方都能播放电影和音乐。好消息是，Keecker确实做到了，你现在就可以购买其机器人

Keecker可以自己前往充电站充电，可以与Google Assistant或亚马逊Alexa等智能语音助理进行交互。这意味着，你可以告诉Alexa让Keecker移动到特定的房间中，而机器人会听令行事。

我们还花些时间体验了增强现实（AR）公司Realmax的头盔Qian。我们尝试了很短的时间，它是为商业和消费者使用设计的。不幸的是，当我们测试时，这款头盔似乎并不是很配合。我们经历了电池没电、头盔无法识别手部动作等问题。当然，Qian还处于测试阶段，所以我们所经历的一切可能会变得更好。

最后是BACtrack的新系列呼气测醉器。这些名为“BACtrack C6”和“BACtrack Skyn”的设备可以分别测量你呼吸中的血液酒精含量以及皮肤中的酒精量。我尝试了BACtrack C6，当然仅仅喝了三杯酒，它显示我已经超过了法律上允许驾车的极限。BACtrack C6可以通过它的数字显示器或应用显示你喝了多少酒。

另一方面，BACtrack Skyn并没有遵循醉酒的法律定义，所以你不能用它来衡量你是否应该开车，但是它会告诉你在一段时间内喝了多少酒。使用BACtrack Skyn应用，也就是戴在手腕上的设备，它也可以告诉你你喝了多少酒，以及还有多少留在你的体内。