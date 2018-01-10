外媒：华为全球势不可挡进军美国却遭阻挠，最终是用户买单

据《华尔街日报》北京时间1月10日报道，华为在全球电信市场势如破竹，获得了大量份额。即便在美国，华为也凭借其服务和价格优势获得了小型运营商的青睐。然而，就在美国主要运营商投资2750亿美元建设5G网络之际，美国政府再次以国家安全为由阻止华为进军美国市场。美国政府的施压似乎已发挥作用。华为与AT&T原本计划好的合作在最后时刻取消。但是，缺少华为的竞争，美国无线服务费用居高不下，最终受损失的还是美国消费者。

以下是文章摘要：

在美国华盛顿的一些政治圈子里，华为技术有限公司可能会被视为全球电信设备行业的“妖怪”。但是，在怀俄明州山景城(Mountain View)，华为却是个英雄。

受到美国小型运营商青睐

这就是联合无线(Union Wireless)的总部所在地，这家拥有103年历史的运营商在美国西部的五个州为5万名用户提供电信和无线服务。就在这里，联合无线对华为赞不绝口。联合无线客户关系主管布莱恩·伍迪(Brian Woody)透露，4年前，当公司此前的设备厂商在一个重要网络升级项目中出现误期后，他们找到了华为。

图1：华为在世界移动通信大会上展示新款智能机

伍迪称，华为首先关注的是解决问题，然后才是费用。对于联合无线这种努力在一个多山地区维持通信系统的家族式企业来说，这很重要。“过去多年时间里，我们与许多家厂商合作过。华为对待我们的方式好于其他任何厂商，”伍迪称。

6年前，美国国会发布报告，认为华为的设备可能会被用于监控和破坏美国电信网络。这份报告发布于2012年，正值华为在美国市场份额不断提升之际，它实际上扼杀了华为赢得美国主要运营商订单的机会。美国没有明确的法律禁止运营商与华为合作，但是如果合作，他们可能要付出很高的政治成本。

但是对于联合无线这样的小型运营商来说，情况并非如此，他们能够躲避美国政府的监测。在这个快速萎缩的领域，华为能够为他们提供亟需的设备选择。伍迪称，4年前，包括华为在内，联合无线拥有大约5家供应商，但现在还剩下两家。

在全球电信市场突飞猛进

现在，美国电信行业深陷困境。多位美国电信行业高管称，华为有望主导未来的全球电信网络，对芬兰诺基亚公司、瑞典爱立信公司等老牌公司构成了严峻挑战。咨询公司埃森哲预计，未来7年，美国大型运营商将在5G网络部署上投资大约2750亿美元，该网络可以为高清移动视频和自动驾驶汽车传输大量数据。5G网络的早期商业化部署将从今年年底开始。

自2012年以来，华为的业务范围已经从140个国家扩大到了170个国家。现在，在全球前50大无线运营商中，45家是华为的客户。华为还运营着一个智能机品牌，2016年的公司总体收入为750亿美元。市场研究公司IHS Markit发布报告称，在这750亿美元，大约260亿美元来自电信设备和软件业务，使得华为成为了这一年规模为1260亿美元市场的领导者。

图2：华为2016年营收超过750亿美元

华为在电信市场的支配地位再次引发了华盛顿安全和情报专家的担忧，后者担心美国主要运营商可能会转投华为的怀抱。

上月，美国参议院和众议院情报委员会议员向美国联邦通信委员会(FCC)致信，要求FCC审查美国公司与华为存在的任何关系，并要求FCC简要汇报美国国会在2012年提出的安全担忧。这些议员还在信中表达出了对于华为不断壮大的智能机业务的担忧。华为目前是全球第三大智能机制造商，位居三星电子和苹果公司之后。

华为与AT&T合作告吹

这一施压可能已经产生了效果。华为原本计划在周二在国际消费电子展上宣布，已与AT&T达成协议，通过该运营商在美国销售智能机。然而，知情人士称，AT&T退出了这项合作。目前还不清楚AT&T为何改变了主意，它是按用户计算的美国第二大运营商。

图3：华为轮值CEO胡厚崑

AT&T发言人不予置评。华为发言人拒绝评论公司与AT&T的协商，只表示：“华为已经通过诚心诚意地在全球和美国市场销售高端设备证明了自己。”

尽管华为无法销售Verizon通讯或AT&T的合约机，但是该公司可以通过亚马逊网站和百思买商店面向美国消费者销售手机。

所有这些经历令华为受挫。作为华为三位轮值CEO其中的一位，胡厚崑在近期接受采访时称，华为不是一个安全威胁。“我们的全球业务已经证明了一个事实：华为不是任何政府或机构用于监控其他国家的工具，”他表示。

美政府干预

一位美国前电信公司高管称，华为工程师和高管会定期拜访美国运营商，展示新技术。他表示，华为技术的潜在成本节约空间是“巨大的”，有时甚至达到竞争对手价格的一半。

2016年8月，华为似乎即将在美国市场迎来突破。当时，ATT公布了一份潜在5G厂商合作名单，上面不仅有爱立信，诺基亚，还有华为。

图4：华为巴黎办事处

然而，知情人士称，随后的几周，美国国会议员在华盛顿与AT&T高管会面，表达了担忧。AT&T对国会议员说，华为提供的设备价格比竞争对手便宜70%。AT&T对员工表示，在安全担忧和对股东负责之间，他们感觉陷入了两难境地。

知情人士称，美国国家安全局(NSA)局长迈克尔·罗杰斯(Michael Rogers)和时任联邦调查局(FBI)局长的詹姆斯·科米(James Comey)都曾亲自与AT&T管理层交谈过。

AT&T拒绝评论公司与华为的磋商进展到了何种程度。“在我们继续建设下一代网络之际，我们预计会从大量设备提供商征求信息和报价，”AT&T发言人称。

华为否认了与AT&T磋商5G合作的报道，表示公司不可能在2016年知道5G设备和服务的价格，因为当时国际5G标准尚未制定。

FBI发言人、科米的律师不予置评。NSA尚未置评。

最终受损失的是用户

这使得电信行业陷入两难境地，最终受损失的是消费者。市场研究公司IHS Marki执行研究总监史蒂芬·泰拉尔(Stephane Teral)称，华为被美国拒之门外，是美国无线服务成本高昂的原因之一。

图5：华为在全球电信设备市场份额不断增长

IHS的数据显示，美国每位用户的每月平均无线服务成本为41美元，仅次于加拿大，后者也基本上弃用了华为设备。在英国，华为的电信设备允许被使用但也受到密切监控，这里的平均无线服务成本为每月23美元。

与此同时，电信设备领域的竞争者正在减少。法国阿尔卡特公司和美国朗讯公司在2006年合并。2016年，诺基亚最终收购了合并后的阿尔卡特-朗讯公司。北电网络在2009年破产，成为加拿大规模最大的一桩破产案。

诺基亚和爱立信都已警告称，2018年将是充满挑战的一年。爱立信已经更换了CEO，并裁员数千人，并警告可能会出现销售滑坡，还面临维权投资者的压力。爱立信和诺基亚的总营收还不及华为。

美国安全官员和电信行业高管也对电信行业的不断失衡感到担忧。迈克·罗杰斯(Mike Rogers)是美国前国会议员，曾担任众议院情报委员会主席，他参与了2012年华为安全报告的撰写。

“鉴于目前的市场趋势，华为在10年内会成为唯一选择，这不难想象，”罗杰斯称。