王思聪、周鸿祎们疯狂撒币，但问答直播的高潮还在后面

冲顶大会（王思聪，陈桦）、芝士超人（映客—奉佑生）、百万英雄（西瓜视频—张一鸣）、百万赢家（花椒—周鸿祎），它们在2018年伊始赚足了眼球。大佬们疯狂撒币，群众在高潮，背后的逻辑究竟是什么？

真送还是假送？

看到知乎上有人这么回答，大致的意思是：平台随便写个脚本，生成一些假用户，让假用户通关到最后。最后分钱的人里混着50%的假人也不一定。

我自己的观点是真送，从运营手段来说，以上是可以实现的，而且这点投入相较于带来的DAU、PR效果、模式上的高潮来说，太值了。

也让我想起了2011年我在百姓网的时候，针对广州地区做了一个项目，游戏化的任务设置，完成任务后送话费（实时到账），邀请朋友完成继续送话费。10天时间里，我们送出去了300万真金白银的话费，在当地10万大学生、10万房产中介人群里炸开了锅。当时在广州地区百姓网的baidu index一度超过了淘宝。

最后在复盘整个Campaign的时候，我们认为这300万花得值，相比电视、地铁、电梯等品牌广告投入，这是一个创造口碑、话题的绝好营销。

回到有奖问答直播的事情上，平台如果为了节省一点费用而掺水，一旦被发现，带来的负面会一发不可收拾，损失大得多。

是否可持续？

有奖问答直播会不会是一个昙花一现的现象级热点呢？我认为这个模式可以和现象级的单品综艺节目做个比较。举几个例子：

《幸运52》：1998年～2008年，整整10年，节目不仅成就了李咏，也让大家很清楚的记住了一年有52周 。

《开心辞典》：2000年～2013年，13年，模式和电影《贫民窟的百万富翁》一样，相信很多人在看这个节目的时候，数百万人盯着选项，为参与者捏把汗，为参与者喝彩和祝福。

《三星智力快车》：也有10年的生命周期，陪伴了我整个小学，每一期我都会在电视机面前，假装和台上选手一样在参与智力问答，甚至一度希望报名参加。不过由于内向和腼腆的性格，没有付诸行动。

从上面几档节目来看：一款现象级综艺节目的生命周期，最短的都有10年。尽管传统的综艺节目的制作体制和有奖问答直播有很大不同，但至少能够判断，这个模式不会昙花一现。

我个人的判断是更加乐观的：不仅可以持续，并会在未来产生很多进化。主要有以下几点理由：

1.去中心化的参与感给用户带来了颠覆传统的快感

几十万甚至上百万人在一起闯关，调动了每个人的积极性，比单纯地看传统节目有意思得多。而且现在还是产品的初级状态，在交互和模式上还会不断升级。去中心化带来高参与度，高参与度会进而带来更加有正循环的口碑传播。毫无疑问，去中心化的模式比传统综艺节目模式更具有优势。

2.有非常强的商业化变现机会

例如广告植入、靠流量带来的打赏收入，甚至在常规场次是不亏的，引爆场次的高额奖金是一种营销投入。未来很多奖金会来自于广告主（赞助商），而非平台本身提供。

广告收入可以参考传统综艺节目，它们变现100%靠广告。非诚勿扰在鼎盛时期，一年为江苏卫视带来的广告收益超过20亿，直接赞助收入超过10亿。而近两年网综里的《奇葩说》《火星情报局》的冠名费谁不是大几千万起。

好的节目，变现能力毋庸置疑。而对于知识问答直播，越来越多的参与人次是流量变现的基础。目前模式中在主持人说话的环节进行广告植入也非常容易做到的事。还有一堆公关公司、4A公司带着他们的客户主动找到这些平台，希望策划广告，成为赞助商。

就在我写完这个文章的时候，金主就已经来了，顺势补充一下：

趣店旗下汽车分期业务给芝士超人投了1个亿广告费、花椒的百万赢家也为美团做了专场。后续，我相信会有更多创意性的营收模式产生。

3.促进直播平台自身主业务

对映客、花椒、一直播这类直播平台来说，有奖问答直播的可持续时间会更长。做节目，这本身就是直播平台的业务，例如熊猫TV的著名狼人杀节目《Panda Kill》，我的很多朋友都是该节目的忠实观众。这个模式也会变成吸流量的内容，促进了直播平台自身的主业发展。而对于冲顶大会，是否能够从单点突破，是否能变成平台级应用，还很难说。

4.撒币的都是有钱的主，我们别瞎担心

现在的玩家都是有钱的主，映客的奉佑生说准备了10亿，也许太大了，但是各自拿出1亿～2亿还是比较轻松的。映客2016年的净利润就有近5亿，2017年第一季度净利润就达到了2.44亿。虽借壳宣亚国际没有成功，要独立上市，现在到了2018年财年了，年头浪一浪，后面补一补，财报问题不大。

冲顶大会的王思聪自不必说，在陈桦这样优秀而富有经验的创始人的带领下，近期很有机会拿下巨额融资。就像2016年姬十三的分答火了之后，成功拿下千万美金的融资，不过分答确实没跑出来。

剩下的周鸿祎、张一鸣更不必说了，一个是A股之王，一个是TMD三巨头之一。有趣的是，冲顶大会的创始人陈桦之前是《节操精选》的CEO，而张一鸣最早做的是《内涵段子》，同类型的产品在移动互联网初期已经有过较量，到了2018年再次展开交锋。

5.基本上还没怎么做营销，相信后续还有大招

火得太快，我相信各大平台后续都做了很多营销规划，至少预算都不会少。随便想想就有很多精彩的营销和运营的点：

炒作巨额奖金得主，猜测到底是什么身份？参考AlphaGo在网络上的60连胜案例；

和传统电视节目一样，寻找到最有话题性的、最有实力的人，例如《最强大脑》最近找赌王孙子，数学天才何猷君；

让有话题性的明星一起来答题，比如邓超、孙红雷这种喜欢在节目中秀智商的明星；

在题目内容上做很多话题（偏门的、变态的），段子手们可以围绕题目内容和游戏设置不断生产各种段子和长微博；

设置赛季，升级游戏规则，让参与者更有动力，让围观者也更high；

6.大量主播资源还没有调动，未来更进一步将之推向高潮

遥想“吃鸡”最初火了的时候，很多主播都不玩原先直播的游戏，成为“吃鸡”主播。这个也一样，对于不靠颜值和才艺表演的主播来说，秀出内容，努力拿到奖金后，再撒币给看他的观众。至少平时在做练习题库的时候可以轻松直播，也许还能找回当年奋斗高考时的自己。

传统节目改造是否还有机会？

我认为当然有机会，需要抓住的核心点是：

去中心化

碎片化时间

易上手

传统模式的爆款节目已在没落期

相亲类、歌唱类、选秀类等传统在电视上火爆的节目，应该都是比较有机会的。有的我自己已经能脑补出一些玩法了，限于篇幅就不赘述了。

机会很大，但都是爆款的机会。所以我很期待冲顶大会是否会通过现在的模式撕开一个口子，未来成为平台型的产品。当然，也有可能止步于此，就像去年的分答一样。

为什么是他们抓住机会？

我自己创业过两次，我把周围有很多优秀的创业者粗分为两类：第一，持续的模式创造能力；第二，强大的产业整合能力。

第一类能力能够在某产业中提升效率，提升毛利，创造更大的价值，但是对此类爆款产品基本不用去想了，看看就好。

第二类能力是能够做出火爆产品的前提，可能很多人说问答直播也并非是原创，毕竟有HQ在前。但是无数案例证明，仅仅拷贝人家的模式是不会成功的，需要不断迭代和再创造，很多人只有拷贝的能力而没有迭代能力。

这个模式，初步来看像是知乎、分答应该抓住的机会，然而我都不看好这两个团队做这个事情，没有对错，只是选择。

知乎是一个讲究精致、精英的社区，虽然我们看到有知乎live等创新业务诞生，但影响力也局限于老用户，没有打开市场。知乎社区型产品，有无数用户的声音鞭策着知乎的改进，或许因此，团队放在新东西上的精力不多。当然我们也看到了掌趣和知乎合作的小游戏《头脑王者》在微信上火爆，但知乎明显是被动的角色。

另一边的在行/分答，经历过2016年分答的火爆，现在也陷入了瓶颈期，巧合的是当年分答的火爆也和王思聪校长有着很大的关联。

此外还有一个比较大的变量——陌陌。唐岩是具有第一类能力的创业者，也是直播模式最大的受益者，直接体现在陌陌的市值和股价上。既然也赶上了直播的浪潮，我相信陌陌不会错过有奖问答，或许未来还会有更多的模式演变。