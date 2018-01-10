福布斯：中国新中产里“创业者家庭年入百万”比例最高

1月10日下午消息，今日，福布斯与向上金服共同发布《2018中国新兴中产阶层财富白皮书》，报告显示，创业者“家庭年入百万”比例最高；此外，新兴中产阶层家庭的资产结构呈现多元化，越来越青睐金融理财产品，投资性房产占比在其资产配置中不再居高位。

人群特征：多为80后计算机互联网、会计金融、贸易消费行业新贵

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报告显示，中国新兴中产阶层人群相对年轻，处于25-45岁之间，多为80后，男女比例较为均衡，其中，男性占54%，女性占46%，多居于一、二线城市，接受过高等教育和专业化训练，多以白领等办公室一族为主，此外也包括一些新兴中小企业。

与老中产相比，新中产的消费主张更加个性化，不过，他们的收入来源仍然以工资、奖金等职务性收入为主，一些勤劳的斜杠青年也会通过兼职获得更多的劳务收入，但这并没有改变新中产的收入结构。

从行业分布来看，新中产从事计算机互联网/电子商务、会计/法律/金融、贸易消费的占比较高，分别为20%、18%以及14%。而过去多年来一直处于高速发展的TMT(电信、媒体、科技)行业在中产阶层中的占比下降。

实际上，这些仅靠职务性收入的新中产，不仅背负着房贷、车贷，还养着四个老人、两个娃，经济压力巨大。中国经济已经过了两位数高增长时代，下行压力凸显，越来越多的企业面临转型升级，许多白领可能会被转行、被失业，或者因为年龄健康原因导致工资收入减少，都会让新中产无产化。

财富状况：创业者“家庭年入百万”比例最高

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从职业维度来看，在企业主/私营业主这一职业人群中，家庭收入100万以上的人数达到17.26%。这一占比数据，在所有职业中位列第一。自由职业者中，收入100万以上群体占比14.29%，位列第二。互联网行业环境，与“大众创业”的市场气氛，给新兴中产阶层提供了创业与致富机遇。创业者的财富收入，以较快速度上升。

但从学历角度再深入观察收入情况，我们看到一个非常明显的正相关关系，那就是收入水平随着学历水平的提升而提升;这也再次印证了中产阶层凭借知识资本变现，成就自我价值，而不再像过去先富群体可以通过勤劳、运气来实现财富积累。比如博士学历，年入百万者比例最高。正如上文中提到，新兴中产阶层依靠财富跃迁。

受调查的符合新兴中产阶层标准的群体中，博士学历人群收入状况最佳，20万以上家庭收入者占比仅15.15%，相比其他学历群体占比最低;100万以上家庭收入者占比达到24.24%，相比其他学历群体，占比最高。可见，在新兴中产阶层中，知识资本与财富水平有着强相关性，也就是我们常说的新兴中产阶层依靠知识资本变现。

消费升级：在文化艺术、休闲放松、规划储备等方面“更舍得花钱”

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超过半数的受访者表示，近年来在文化艺术、休闲放松、规划储备方面的支出都有所增加，而其他方面的消费则保持大致不变;但在社交应酬方面，保持不变的占比高达74%。

新兴中产阶层的确显得相对务实;从消费细分类目的累计叠加统计数据看，基本生活开销是其最主要支出，奢侈品购买占比最低，各类物品购买、旅行以及各类服务体验消费这些类目的消费在中产阶层的消费中占有一定比重，这与新兴中产阶层讲究一定生活品质、保持提升自我以谋求更好的发展机会等理念密不可分。从各个消费水平梯队再深入洞察，这样的支出分配情况非常相似，不过，随着消费水平越高，学习及培训的支出占比会随之越高。

此外，对孩子的花费不惜重金。从调研的数据看，有45%的中产家庭花在孩子身上的费用占比高达20%-40%，足以看到年轻的新兴中产阶层父母在年幼的子女身上的花销程度。随着父母收入和子女年纪的同步增长，这个比例会有一定增加。

可投资资产规模：规模不大，规划理性

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福布斯中国将可投资资产在30-200万的人群作为新兴中产阶层的财富门槛。调研结果显示，新兴中产阶层的可投资资产规模相对小，以30-40万规模居多，占比高达70%，他们刚踏入阶层门槛;当然，可投资资产随着收入水平的增加而增加，相对更高的新兴中产收入群体在收入、消费、净资产方面的规划也是较为理性，以年收入100万以上家庭为例，可投资资产规模在100-150万的家庭占比为13.64%，150万以上为48.48%。

40%的新兴中产阶层表示对互联网金融理财产品的运用有大幅提升;选择“有所提升”的人群占比也达38%。对互联网理财的偏好，尤以25-40岁年龄段人群为代表，该年龄段中41.65%的人群表示大幅提升了对互联网理财产品的运用，31-35岁的同类占比也达39.64%。

新兴中产阶层家庭的资产结构呈现多元化，越来越青睐金融理财产品，投资性房产占比在其资产配置中不再居高位。存款及现金在中国家庭的资产结构中占据主导地位，其次是互联网理财产品，占比14.19%，银行理财产品占比7.59%。信托、VC/PE等有较高的投资门槛，中产阶层能在这些资产上配置的比例自然不会高。

网络习惯：关注时政资讯和专业内容，热衷处理工作

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互联网/移动互联网加大了人们获取信息的广度，但也降低了信息的质量。新兴中产阶层中大部分是“80后”，他们是中国第一代接触到互联网的人，而且拥有一定的知识技术，有自己的判断能力。所以，在运用互联网方面，大部分新兴中产阶层有着较为清晰的判断力和知识取向。50%的调研人群更愿意通过综合门户的垂直频道去获取新闻时政咨询，也有23%的人群更希望通过专业的各类媒体报道获得具有专业性质的内容。

工作、社交、资讯、购物、理财、出行等则构成了中产阶层与移动互联网应用交互的大部门内容，换句话说，这些品类的应用对中产阶层具有强大的聚合引流作用，可以说是中产阶层的流量入口。同样的，处理工作的各类App应用高居榜首，足以见得新兴中产阶层对于App应用的不仅有娱乐休闲的消遣，更多是在为工作劳心劳力。