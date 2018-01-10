《王者荣耀》爆料新英雄杨玉环：身着长裙，仙气十足

IT之家1月10日消息 今天《王者荣耀》官方曝光了上期预告新英雄琵琶的主人，她就是——杨玉环，究竟她会以怎样的姿态出现在我们面前呢？话不多说，一起来看看吧~

温馨提示

爆料内容来自研发版本，现阶段会有频率不定的调整，最终属性及视觉效果请以正式服为准。

设计展示

身着长裙的杨玉环婀娜多姿，飘带随风而动，仙气十足。手中的琵琶似乎具有魔力一般......而身上的装饰又预示着什么呢？（抱住大长腿）

英雄设定

琵琶的形态会根据技能释放而改变

相信在往后的故事中，能发现更多杨玉环的秘密。今天，就先带大家来看看小姐姐的技能吧~

技能介绍

被动技能：惊鸿调

杨玉环切换曲调，在释放技能时产生不同的效果：

破阵：释放技能对范围内敌人造成当前生命值百分比的法术伤害；

清平：释放技能对范围内友军造成已损生命值百分比的生命回复。

一技能：霓裳曲

杨玉环拨动琴弦，产生3道音波，音波在向外飞出后会缓慢追击敌方单位（英雄优先）造成法术伤害与减速，持续一段时间；释放技能后，杨玉环的下一次普通攻击将会造成额外法术伤害，并减少所有技能的部分冷却时间。

二技能：胡旋乐

杨玉环拨动琴弦，短暂延迟后对范围内的敌人造成法术伤害并将其晕眩，持续一段时间。

三技能：长恨歌

杨玉环解放力量，跃向空中（期间无法被选中）演奏乐曲；演奏完成后治疗范围内的友军，并对范围内敌人造成法术伤害。