内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯 软件之家
Win10之家 WP之家
iPhone之家 iPad之家
安卓之家 数码之家
评测中心 智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页 >IT资讯>网络

《王者荣耀》爆料新英雄杨玉环：身着长裙，仙气十足

2018-1-10 21:50:35来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家1月10日消息 今天《王者荣耀》官方曝光了上期预告新英雄琵琶的主人，她就是——杨玉环，究竟她会以怎样的姿态出现在我们面前呢？话不多说，一起来看看吧~

温馨提示

爆料内容来自研发版本，现阶段会有频率不定的调整，最终属性及视觉效果请以正式服为准。

设计展示

身着长裙的杨玉环婀娜多姿，飘带随风而动，仙气十足。手中的琵琶似乎具有魔力一般......而身上的装饰又预示着什么呢？（抱住大长腿）

英雄设定

琵琶的形态会根据技能释放而改变

相信在往后的故事中，能发现更多杨玉环的秘密。今天，就先带大家来看看小姐姐的技能吧~

技能介绍

被动技能：惊鸿调

杨玉环切换曲调，在释放技能时产生不同的效果：

破阵：释放技能对范围内敌人造成当前生命值百分比的法术伤害；

清平：释放技能对范围内友军造成已损生命值百分比的生命回复。

一技能：霓裳曲

杨玉环拨动琴弦，产生3道音波，音波在向外飞出后会缓慢追击敌方单位（英雄优先）造成法术伤害与减速，持续一段时间；释放技能后，杨玉环的下一次普通攻击将会造成额外法术伤害，并减少所有技能的部分冷却时间。

二技能：胡旋乐

杨玉环拨动琴弦，短暂延迟后对范围内的敌人造成法术伤害并将其晕眩，持续一段时间。

三技能：长恨歌

杨玉环解放力量，跃向空中（期间无法被选中）演奏乐曲；演奏完成后治疗范围内的友军，并对范围内敌人造成法术伤害。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：王者荣耀杨玉环

软媒旗下网站 IT之家| 辣品 - 超值导购，优惠券| 6655网址之家| Win10之家| Win8之家| Win7之家| Vista之家

软媒旗下软件： 魔方| 旗鱼浏览器（极速内核）| 软媒时间| 酷点桌面| 闪游浏览器（IE内核）| Win7优化大师| Win8优化大师| Win10优化大师| 软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图| Archiver| 刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C) RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司 版权所有 鲁ICP备11016544号-10