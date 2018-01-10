尴尬！一直播的直播答题12万人答对，但在线人数只有3万多

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IT之家1月10日消息 进入到2018年，首个出现的现象级事件是直播答题。在王思聪、周鸿祎等人的撒币之下，直播答题成为风口上的猪，一飞冲天：冲顶大会、芝士超人、百万英雄、百万赢家等迅速走红。
不过，今天一直播的直播答题就翻车了。
据数码博主@姜唯 表示，在今天的一直播直播答题中，答到第五题时，当时的在线人数有3万多，但是有12万人答对了题目。随后节目宣布暂停，并表示10分钟后回来重新进行答题。
但是，当主持人重新回来后，直接宣布结束了。
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