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尴尬！一直播的直播答题12万人答对，但在线人数只有3万多

2018-1-10 21:52:28来源：IT之家作者：守一责编：守一评论：

IT之家1月10日消息 进入到2018年，首个出现的现象级事件是直播答题。在王思聪、周鸿祎等人的撒币之下，直播答题成为风口上的猪，一飞冲天：冲顶大会、芝士超人、百万英雄、百万赢家等迅速走红。

不过，今天一直播的直播答题就翻车了。

据数码博主@姜唯 表示，在今天的一直播直播答题中，答到第五题时，当时的在线人数有3万多，但是有12万人答对了题目。随后节目宣布暂停，并表示10分钟后回来重新进行答题。

但是，当主持人重新回来后，直接宣布结束了。

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关键词：一直播直播答题

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