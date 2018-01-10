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《蚁人2》新照时空机器人亮相：穿越多元宇宙救老婆

2018-1-10 22:10:20来源：游民星空作者：petermatt责编：骑士评论：

漫威日前参展CEX展会期间曝光了《蚁人2》-《蚁人与黄蜂女》最新海报照片，这次“蚁人”斯科特郎不仅有老婆“黄蜂女”霍普·凡·戴恩助阵，还有一位“时空机器人”助手加盟，造型非常可爱，它将协助“主人”进入多元宇宙通道，定位为浪漫喜剧的这部续集中，有这样“小黄人”般的助手非常令人愉悦。

海报背景为漫威“多元宇宙”的通道“量子领域”

“黄蜂女”演员伊万杰琳·莉莉之前做客《名利场》杂志采访确认，这部电影为漫威引入多元宇宙的第一部影片，预定《复联3》之后上映，作为漫威科普“多元宇宙”的这部电影十分关键，《复联4》中灭霸使用了“时间宝石”或“现实宝石”，所以出现了多个“复联1场景”（参考之前的片场照），“蚁人”与“黄蜂女”则可以借助“多元宇宙”搬救兵，比如某个多元宇宙版本的队友。

伊万杰琳·莉莉扮演二代“黄蜂女”霍普·凡·戴恩

保罗·路德扮演二代“蚁人”斯科特郎

黄蜂女扮演者伊万杰琳·莉莉表示：“《蚁人2》中，量子领域的专家准备用全部的能源安全进入量子领域，然后安全回归，因为他们有证据发现第一部的斯科特有能力做到这点，如果他们能做到，为什么我们不能呢？”

我们知道，漫威原作中，初代“蚁人”汉克·皮姆是个科技天才，不仅创造了神盾局的监狱、还打造了奥创机器人，所以这个“时空机器人”助手很可能同样由汉克·皮姆打造，而且本片确认将有初代“黄蜂女”珍妮特·凡·戴恩的起源内容，汉克·皮姆预计将通过机器人穿越多元宇宙拯救老婆，而二代黄蜂女正是汉克·皮姆与珍妮特·凡·戴恩的女儿，角色非常吃重。

漫威多元宇宙天神族

这个多元宇宙的空间，伊万杰琳·莉莉说道：“我们在《蚁人2》即将打开通往多元宇宙的大门，我不是编剧，不过我可以告诉你的是，他们的确正这么做，我很想看看多元宇宙的潜力。”

《蚁人2》片场照

据悉，《蚁人与黄蜂女》将由著名影星米歇尔·菲佛扮演初代“黄蜂女”，即迈克尔·道格拉斯扮演的初代“蚁人”的妻子。影片预定7月6日上映，即5月4日的《复仇者联盟3》之后登场，敬请期待。

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关键词：蚁人2漫威

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