芯片不安全！英特尔云客户考虑转用AMD等对手处理器

凤凰网科技讯 据路透社北京时间1月10日报道，在近期发现的安全漏洞影响了多数英特尔公司芯片后，一些英特尔数据中心客户正考虑使用其对手的芯片来建设新的基础设施。这些数据中心客户使用数千台计算机运行云服务网络。

图注：英特尔Core i5处理器

不管是有大量客户转投对手怀抱，还是英特尔被迫提供优惠，英特尔快速增长的数据中心业务可能都会受到冲击。市场研究公司IDC发布的报告显示，英特尔芯片支撑着98%的数据中心运营。

安全研究人员在上周曝光了名为“融化”(Meltdown)和“幽灵”(Spectre)的芯片漏洞，这两个漏洞能够让黑客在多种类型的计算机、手机以及基于云端的服务器上窃取密码或加密密钥。

英特尔周二在一份声明中称，将帮助客户在兼顾安全、性能以及兼容性的情况下找到最佳解决方案。“对于许多客户来说，性能指标最重要。我们正集中精力、尽一切所能确保我们能够达到他们的预期，”英特尔称。

云计算公司的替代选择包括使用AMD的芯片或者基于ARM架构的芯片以及图形处理器(GPU)。AMD芯片使用了与英特尔芯片一样的x86架构。

云服务提供商称，把此前已安装的英特尔芯片换成其对手的芯片太复杂，但是未来他们可能会使用其他替代芯片来扩大服务网络。鉴于AMD和英特尔的芯片使用了相同的x86架构，把英特尔芯片换成AMD芯片最容易实现。ARM架构芯片在处理搜索等任务时的速度不及英特尔的x86芯片，而且软件必须得重写。

英伟达公司的GPU无法直接取代英特尔芯片，但是它们能够在图像识别、语音识别等新型任务上充当CPU。

即便在安全漏洞曝光前，大型科技公司一直在试验顶替英特尔处理器的芯片。去年3月，微软公司开始在Azure云服务中使用ARM架构芯片。去年12月，微软Azure在其数据中心部署了AMD的处理器。谷歌公司在2016年称，正在设计一种基于IBM Power9处理器的服务器。亚马逊AWS云服务为去年9月宣布的一项图形设计服务选择了AMD的GPU。