杨教授笑了，美科学家发现“电刺激”可抑制上瘾症状

网易科技讯 1月10日消息，NBC网站报道，如果那些被“上瘾”折磨的人们能够借助一种大脑植入物重新控制自己的生活会怎样？虽然我们目前还无法看到那种场景，但是一项令人兴奋的新研究表明，或许有可能给大脑的特定区域传递电刺激来控制上瘾导致的冲动行为。

研究人员称，这项研究为我们带来了希望，未来我们或许能找到一种有效的治疗方法，对威胁生命的成瘾、极度严重的抑郁以及暴食、赌博等其它有害的上瘾行为产生影响。这一研究来自于美国斯坦福大学医学中心一位神经外科副教授。他所著写的研究论文发表在12月18日的《国家科学院校杂志》上。

Halpern和他的研究团队在老鼠大脑中观察到一种独特形式的电信号，而且与它们贪吃油腻食物的行为相关。这种大脑活动发生在老鼠开始控制不住的进食前的数秒钟，本质上来说这是研究人员早已预料的一种电信号，代表着这种病态行为即将发生。

Halpern称：“如果你正打算大吃大喝或者做出什么冲动或者有奖励的事情时，你总是会在做事之前感觉值得去做，有点像一种的渴望。”借助植入老鼠大脑的电极，研究人员对伏隔核进行了长达10秒的电刺激，这一大脑区域与快乐和酬劳相关。他们发现这种电刺激能够明显减少了老鼠的暴饮暴食行为。

但是我们是否能够将类似的方法用在人类身上呢？为了查明真相，研究人员将注意力转向一位已经在使用大脑植入物治疗强迫症的一位男子。研究人员在他的大脑中观察到一种类似的电信号，这就表明人类对于伏隔核的刺激也会做出反应。

脑深层刺激技术已经被用于治疗帕金森症带来的运动障碍。但是对抗上瘾的人们是否会同样进行手术并且在大脑永久性植入一个电极呢？Halpern称：“设想一下，肥胖的人或者破产的病态赌徒，甚至是有着自杀冲动的抑郁症患者，许多情况甚至是致命的。我猜想并非每个人都会认同这一治疗想法，但是你也会惊奇于许多人愿意使用这种方法，因为它能够明显改善他们的生活质量。”

华盛顿大学的Michael Bruchas博士称这一发现为“极大的进步”。他声称：“大脑不会总是存在反常活动。这项研究能够让你更针对性的进行调整。你能够了解大脑什么时候达到一个临界值，然后你可以将大脑活动调整到正常状态。”

接下来，Halpern和他的团队希望能够筹集到更多的的资金，对那些实现了胃分流手术后仍然过度饮食的肥胖患者身上进行大脑刺激实验。Halpern称，这项实验最早可能开始于今年夏天，这项研究将让我们有机会治疗那些没有治疗方法的疾病状态。