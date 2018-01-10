澳大利亚纯电动飞机试飞，飞行成本每小时3美元

网易科技讯 1月10日消息，据Futurism网站报道，当世界准备接受全电动汽车(EV)成为主流时，许多国家开始计划放弃以内燃机为动力的汽车。随着电池技术的进步，电动飞机的出现也并不令人惊讶，最近在澳大利亚进行的单引擎电动飞机试飞就是这种转变的一个最佳例证。

1月2日，斯洛文尼亚轻型飞机制造商Pipistrel第一次在澳大利亚珀斯机场上空试飞两座位的“Pipistrel Alpha Electro”电动飞机。Pipistrel曾研发由氢燃料驱动的飞机。

这架飞机以两个锂离子电池提供动力，就像特斯拉电动汽车一样，它可以在空中持续停留1个小时，备用电源可支持额外30分钟飞行。据推测，这种电池总共可以支持飞机飞行1000个小时。位于Jandakot机场的充电器可以在一个小时内为电池充满全部电量。

为了实现电动飞机升空，Pipistrel正在和澳大利亚初创公司Electro.Aero。Electro.Aero创始人约书亚·波特洛克（Joshua Portlock）说，与传统飞机相比，这两家公司都认识到电动飞机的优势。波特洛克表示：“电力推进比汽油发动机简单得多。在汽油发动机内，有数百个运动部件。”

与使用航空燃料的传统飞机相比，电动飞机的飞行成本更便宜。例如，使用Alpha Electro的引擎，每小时只需花费3美元。这架飞机可以更有效地使用电力，只需60千瓦电力就可以起飞，20千瓦电力可支持巡航飞行，它几乎可以像电动汽车那样悄无声息地滑行。

此外，使用电力比使用化石燃料要干净得多。在今天对抗气候变化的斗争中，这一点尤为重要，因为航空业是碳排放的最大贡献者之一，全世界每天运营的飞机超过20000架。Electro.Aero和Pipistrel并不是唯一开发电动飞机的公司。美国的初创公司也正在研发全电动的廉价客机。

Electro.Aero希望能在Rottnest岛机场附近的太阳能电池阵列上建立充电站，这将允许空中电动出租车将多达五人的小群体运送到岛上。