华尔街日报：硅谷反思手机和社交网络带来的危害

1月11日消息，华尔街日报发表文章称，硅谷在反思它创造的iPhone时代。青少年iPhone使用问题引发的争论，反映了部分知名行业人士对于智能手机无处不在的担忧。

过去10年，在iPhone的带动下，硅谷的利润飙涨，社交媒体、游戏、支付等行业的公司赚得盘满钵满。但在过去的一年里，多位赫赫有名的行业人士都表达了对无处不在的iPhone的担忧。

他们包括：一些曾帮助缔造iPhone，而现在担忧智能手机占据人们大量的注意力的苹果高管，以及Facebook的早期投资者和高管。后者担心，社交媒体网络趋向于消耗更多的用户时间，如通过力推争议性的内容。

那些是合计持有大约20亿美元苹果股票的Jana Partners LLC和加州教师退休金基金(CalSTRS)在上周六致苹果的信件中重点谈到的隐忧。该信件敦促该科技巨头开发新的软件工具来帮助家长更轻松地控制和限制孩子的手机使用，以及研究过度使用手机对心理健康的影响。

周一，曾参与iPhone开发的前苹果高级硬件高管托尼·法德尔（Tony Fadell）也呼吁苹果采取更多的措施。他在Twitter上称，跟儿童一样，成年人同样受困于过度使用智能手机的问题。去年春季便开始公开表达对智能手机的担忧的法德尔指出，苹果和Alphabet旗下子公司谷歌应当给它们的移动操作系统增加功能来让人们跟踪设备使用量。

“就像我们需要体重计来测量我们的体重那样，我们也需要个东西来测量我们的数字生活。”法德尔在接受采访时表示。他说，他是在近几年开始担心该问题，因为他在度假的时候看到很多家庭都将时间花在玩手机上，而不是花在共处上；情侣们则是在滑雪坡自拍，而不是好好欣赏眼前的风景。

面对股东的批评，苹果发表声明谈到它提供的家长控制工具和为使用iPhone的儿童所做的其它保护，称公司早在2008年就开始提供这种工具。它指出，那些工具很多都能够在设备的设置里找到。

法德尔的那番话让人联想到去年与Facebook有关联的一些风险投资家发表的类似评论，他们包括前Facebook高管查马斯·帕里哈毕提亚（Chamath Palihapitiya）和该社交网络的早期投资者和顾问罗杰·麦克纳米（Roger McNamee）。两人担心，社交媒体往往会通过电子邮件和通知提醒来鼓励用户打开它们的应用，致使人们整天都盯着屏幕。

Facebook去年首次承认用户花在它的服务上的时间的负面影响，称被动地消化Facebook上的信息让很多用户“觉得心情更糟糕”。该社交网络巨头的创始人兼CEO马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）承诺今年将努力解决其产品的使用不当问题，比如要“确保人们花在Facebook上的时间是值得的。”

“我们顿悟到这些公司对我们的影响，并产生我们不该再被牵着走的感觉。”Endpoint Technologies Associates分析师罗杰·凯（Roger Kay）说道。

智能手机对于社会的改变比以往任何其它的设备都要明显。它能够替代收音机、电视机、电脑和游戏机，可谓威力无穷。据市场研究公司eMarketer估计，目前美国消费者每天花在移动设备上的时间平均达到3个小时以上。该数字较2013年的一个多小时显著增加。

面对人们使用智能手机的时间越来越长的问题，一些开发者作出了应对：推出旨在帮助限制设备使用时间的应用。它们包括跟踪用户解锁设备频率的Checky，以及提供设备使用记分卡的Menthal。Menthal联合创始人阿莱克斯·马科维兹（Alex Markowetz）指出，苹果应当在iPhone上提供类似的设备使用时间测量工具，因为用户们现在日益想要保护好自己最重要的两项资产：时间和智力。

“那是你应当愿意花钱去照看的一种资源。”马科维兹说道。

曾帮助开发iPhone硬件的法德尔说，想到该设备的社会影响，他“有时候会冒出一身冷汗”。去年5月，在计算机历史博物馆发表演讲时，他拿开发iPhone跟史蒂夫·马丁（Steve Martin）的电影《大笨蛋》(The Jerk)进行了比较。在该电影中，马丁描绘了一位创造了一个将眼镜固定在鼻子上的架子的发明者。架子十分畅销，直至人们出现斜视问题，起诉马丁的公司。

“我想到了那个，孩子们看着数字屏幕的时候，不同的照片出现，里面有爷爷我——我会因为我们所创造的东西被他们憎恨吗？还是我们会像电话发明者亚历山大·格雷厄姆·贝尔（Alexander Graham Bell）那样受人尊崇？”法德尔说道。