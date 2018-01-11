薛蛮子“怼”徐小平：区块链投资上，我没他那么亢奋

IT之家1月11日消息 近日知名天使投资人薛蛮子在接受媒体采访时表达了自己对区块链投资的看法，他表示自己对这一块的投资并没有徐小平那样亢奋。

昨日，真格基金创始人徐小平在微信群中分享称：“区块链革命已经到来。这是一场顺之者昌，逆之者亡的伟大技术革命。对传统的颠覆，将比互联网、移动互联网来得更加迅猛、彻底。”但薛蛮子则认为创投圈“打了鸡血似的，太亢奋了”。

薛蛮子称，自己是传统投资界人士里最早关注数字货币与区块链技术的人之一，而且当时就感觉到这个东东就像上世纪九十年代初生的互联网一样，代表着未来，尤其是区块链技术的先进性，对互联网是一个很好的迭代。

薛蛮子还称，这个行业有全军覆没的可能性，为什么还要死乞白赖地要投资区块链产业呢?尽管有巨大的不确定性与风险，这个区块链产业代表了未来。

以下为薛蛮子分享全文：

从去年九月份到现在，尽管区块链表面上炒得热火朝天，就包括我的老朋友徐小平，这两天把内部讲话不小心走漏了风声，搞的创投圈像打了鸡血似的，说实在话，老徐太亢奋了。即使如此，还是有几个新现象非常值得注意：许多大公司，甚至是有名的上市公司都纷纷推出自己的区块链产品。许多互联网界的大佬级人物看到了区块链技术的发展趋势与巨大潜力，纷纷打算做相应的布局与转型。国际上尽管有投资老将巴菲特与他更老的搭档芒格老大爷唱衰比特币的投资，但是更多的是各个主流投资人开始关注，甚至试水区块链与数字货币的投资。

最近最引人注意的是脸书（Facebook）CEO扎克伯格明确表态2018年他的重要任务就是把加密货币的新技术结合到公司的社交产品上去。随着去年对比特币升值1700%的铺天盖地的报道，这个东东是个泡泡还是未来的争论引起了广大投资者的普遍关注。许多保守谨慎的投资者也纷纷试水，用自己资产中的一小部分尝试购买，这个稳健的试水理财方式，我认为是稳妥的，坚决不鼓励加杠杆，机会和风险并存，贪欲不可以有，否则会被吞噬。数字货币的投资已经是全球性的现象。这也意味着，每个人的财富管理服务从今以后都会有一个新选项：数字货币，即在做个人理财时，可以拿出一小部分的资产做数字货币的投资。

但是，老夫我特别想强调的是，凡是有名利的地方，就必然有灾祸，数字货币投资也是，有猛涨必然有暴跌，很多人压根儿就没有投资资格，涨了开心，跌了闹心，而且现在骗子那么多，烂项目占了大多数，得到的便宜，迟早还会还回去。牛市来的这么快和迅猛，就一定是吉利的事儿吗？别人贪婪时，我恐惧，因为连那帮搞微商的都开始吆喝着“一币一别墅”了，白皮书都不看，自己还拎不清自己，都开始看项目团队了，这个圈子太奇葩了。

我是传统投资界人士里最早关注数字货币与区块链技术的人之一，而且我当时就感觉到这个东东就像上世纪九十年代初生的互联网一样，代表着未来，尤其是区块链技术的先进性，对互联网是一个很好的迭代，而且能保护好用户的资产，能鼓励更多的个体崛起，通过自己的劳动，就能得到应有的回报，而且是智能合约，谁也不能赖账。当然，区块链的意义，也会如同当年互联网兴起一样面临无数的置疑（当年唱衰亚马逊等互联网公司的也有投资界大神级人物巴菲特与索罗斯。去年巴菲特在股东大会上沉痛的宣布了自己投资上的重大决策失误：没看上亚马逊而挑选了日薄西山的沃尔玛！），相应的也会有泡沫与炒作。当年我们去参加UT斯达康的董事会，听孙正义讲述他的互联网投资的哲学与实践案例。老孙投资了互联网界的所有赛道与骑手，但是在2000年互联网泡沫崩溃之时，孙先生投资的几百家互联网公司中的90%都消失了。其中不乏名震一时的aribnb、commerce one、etoy.webvan，老孙自己的股票也跌了90%。据我所知，老孙投资最成功的案例中有两个：雅虎与阿里巴巴。这两个公司开始的若干年一直亏损，而且亏了很多。但这两个公司都代表了未来，雅虎是世界上第一代互联网公司的老大，阿里巴巴代表了全球电子商务与中国互联网的未来。对这两个公司的投资奠定了孙正义在全球投资界一言九鼎无可争议的霸主地位，给他带来了名利双收的亚洲首富桂冠。今天孙先生也在做区块链项目的布局，我想他可能也是看好区块链技术对人类社会的推动力量吧！比如：他重仓了瑞波（顺便说一句：本人多年前，比孙先生提前了若干年就推荐过瑞波币，当时仅值三分钱，至今涨了上千倍。微博上有文为证，而且还是两篇文章）。孙正义慧眼识英雄，真乃牛人中的牛人也。他推荐瑞波虽然比我晚了几年但架不住人家有影响力啊！影响力就是力量！

去年我投资了二十家区块链的公司，当时积极响应国家号召绝大部份公司的投资都退了币，也有几个投资较早的公司没有退成，其中有量子币，比原链，墨链等。量子链发展很迅猛，团队靠谱又非常国际化，今天量子的持有者大部分已经是洋人了，代币地址越来越多，项目进入了良性阶段。量子链也非常成功地营造了自己的生态系统，与许多大公司都建立了战略上的紧密合作。我对量子链很看好，我投资的项目大多数都与量子链有深度合作。我对量子的投资也涨了许多许多倍，但是我不卖，还在伺机加仓，因为我看好它的技术潜力对行业的推动，而且团队是干事儿的，不在乎币价，如此务实的作风，是我的菜。量子链和小蚁是全球交易量中的中国代表，能代表中国的必须前途无量，我真的很期待他们能成为中国公链的骄傲，中国已经在移动互联网上弯道超车，我更期待中国区块链技术人才，用自己的聪明才智、勤奋努力和庞大的用户市场，实现中国的科技兴国之梦。

比原链我最看好的是其团队，长铗与段新星组合是理想主义与现实主义的完美结合。方向正确，事情靠谱，团队也靠谱，比原链我看好。老夫信奉的九字投资真经：人靠谱，事靠谱，价不贵。靠这九字真经老夫才能在血雨腥风的投资领域中存活下来。能够在别人之前找到未来之星，真正辨别什么是靠谱之人与靠谱之事是个硬功夫，能够谈一个超级好的进入价格是提高投资效益的独门绝技。我当年在别人发现之前投资了蔡文胜，李想，又投资了方三文的雪球财经，孙海涛的51信用卡，郭宇航的点融网，王祖光的容大电动汽车，都是靠投得准投得早投得便宜！

最近推出的Chat，我觉得非常有意思，创始人年轻有为，内功深厚，技术过硬，市场潜力巨大，所以毫不犹豫地支持他的项目“OpenChat”，同样还有game.com和SpaceChain。三角形是我投了天使轮的公司，一直关注着公司的每一步成长，他们干区块链顺理成章，我进一步投资支持更是顺理成章了！

现在新一轮涌现的项目有了更合理的估值，以底层公链，协议，技术为核心的团队与项目受到了市场的热捧，我觉得是一件好事，而这些项目都拿到了足够多的资源，可以踏踏实实做事。可以预见，这些基础的项目就像一个系统的高速公路，水渠，电网一样，一旦完成了布局，下一个应用大爆发就近在咫尺了。而token化的社会会像移动互联网化的社会一样融入每个人的生活。

对于广大的投资者，我在我的2018年新年献辞时就说过了，现在再说一遍：区块链及数字货币投资是带泡沫的啤酒。不尝泡泡喝不上啤酒，但是泡泡占了百分之九十。真正的啤酒少之又少，现在的项目绝大部份是空气币。比当年互联网初起时的泡沫还大，估值还离谱。大多数区块链创业者的水平比当年雅虎杨致远亚马逊贝索斯，中国BAT的二马李差得太远了，所以，我再三强调：有区块链企业家精神的人，才有资格做区块链项目，如果你就为了发个财、捞一票的，这样急功近利的人是区块链世界的毒瘤，好好的一个技术，就被这帮人给玩坏了，实际上，现在这样的创业者占了大多数，老夫为之痛心。今天投资这些公司，老夫这样的老司机尚且战战惊惊，如履薄冰，我己经有几个臭钱，百分之百赔了也不影响我的正常生活。我只是在赌孙正义的故事：雅虎与阿里。能不能赌上只有天知道。所以赔不起的钱不要投，要试水只投全球前三十名的大数字货币，这样血本无归的机会大大降低。几分钱的山寨小币千万别去碰，不懂行的项目只看几个热闹字眼忽悠眼球的千万不要踫，没有靠谱创业经历靠谱创业团队的千万不要碰，没有靠谱投资人背书的尽量不要踫。现在项目已经太多太滥了，大家不是真正用区块链技术改变行业，做行业价值的，绝大部分人都是冲着暴富的心理来的，这让我老夫十分担心！

如果这个行业有这样大的全军覆没的可能性，为什么还要死乞白赖地要投资区块链产业呢?尽管有巨大的不确定性与风险，这个区块链产业代表了未来，我们作为投资人，使命就是用自己的血本来博出一个行业的大发展，顺便享受投资收益。第一代互联网革命了人与人的社交功能与搜索，第二代的区块链技术将彻底颠覆人类交易的方式。去中心化分布式的区块链技术将彻底改变现有货币交易的模式，它对人类未来的贡献一定会大大超过当年的互联网。可以说区块链产业的前途非常光明，但是道路会极为曲折，挑战也是前所未有的。重要的事说三遍：市场有风险，投资千万要谨慎！做区块链的投资，要有情怀，而且坚持价值投资，要懂行，会识别团队，否则，就别把辛苦攒的钱给赔进去了。

最后，大热必死，风口年年有，大部分都是炮灰，大家都别得意忘形，大部分项目会挂掉，我们期待国家监管部门通过沙盒、牌照、立法、交易所引导等举措，帮助中小投资者过滤掉垃圾项目，以稳定行情，从金融市场层面，帮助区块链技术的良性发展。这就是区块链投资之我见。欢迎大家拍砖！