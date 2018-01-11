高通为博通收购设障碍：员工被炒将获高额离职补偿金

据《财富》北京时间1月11日报道，高通为博通恶意收购设置了新障碍，一旦公司控制权发生变化，如果现有员工被解雇，收购方必须支付更高的离职补偿金。

▲高通提高员工离职补偿金标准遏制博通恶意收购

根据去年12月22日向监管机构提交的文件，高通制定了公司所有权发生变化后，适用于大多数执行副总裁以下职位员工的离职补偿金计划。如果被无故解雇或因“充足的理由”离职，员工将获得离职补偿金。“充足的理由”包括薪酬大幅减少或工作地点迁移到81公里以外的地方。