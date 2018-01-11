三星2017年投资440亿美元，首次居全球企业第一

（原标题：Tech’s Enormous Scale: Samsung Now Outspends Exxon and Shell Combined）

1月11日消息，据华尔街日报报道，三星电子去年的资本支出总额达到440亿美元，超过全球任何其它的上市公司。这是科技公司和电信公司拉动全球制造业投资的一个明显例子。

据标准普尔全球市场情报公司估计，该韩国科技巨头投资了440亿美元来建造或者扩张生产半导体、显示屏及其它产品的新设施。该数字比长久以来最大的两家资本支出者荷兰皇家壳牌和埃克森美孚去年的合计投资额还要高——还比投资额第二高的中石油（290亿美元）高出大约50%。

三星在科技供应链中的中心地位备受瞩目，周二它估计其第四季度运营利润达到15.1万亿韩元（约合141亿美元）。这将会是该公司连续第三个季度打破收益记录。

据高盛称，三星的巨大投资规模，凸显企业未来几年通过投资提升产能的意愿复苏，2017年标志着企业投资额连续四年下滑趋势的结束。预计科技公司的投资额增长最高。

背后驱动这一现象的是联网设备的不断普及，该类设备需要供应链熟练地制造出数十种微型零部件。向人工智能迈进，需要建设庞大的数据服务器设施，这类设施也需要强大的计算能力和存储芯片。

“我们通常觉得，东西体积越大，越昂贵。”新加坡欧洲工商管理学院创业学教授亨里奇·格雷夫（Henrich Greve）说道，“但在科技领域，有很多非常非常微小，但却相当昂贵的东西。”

那给三星带来了巨大的商机。该公司还为苹果、戴尔、惠普、索尼等公司供应重要的零部件——这些公司的智能手机、笔记本电脑和电视机都依赖于三星制造的元件。

“三星除了像这样大举投资以外别无选择。”全球电子产业市场情报的领先提供者DRAMeXchange研究总监Avril Wu指出，“为了获得更多的市场份额，他们还是得进行投资。”

不过，经济学家们指出，资本支出投资可能不会带来很多的就业机会，部分因为高科技工厂的工作基本上都通过自动化技术来完成，在蜂窝塔设立以后，电信公司的投资项目很多都不需要多少人力。

其它的一些美国科技公司和电信公司排在资本支出额榜单的前列。根据标准普尔全球市场情报的估算，美国电信巨头AT&T、Verizon Communications、苹果、谷歌母公司Alphabet和英特尔都排在前25位。

科技行业的资本投资主要受联网设备的显著增长驱动，据市场研究公司IHS Markit亚太区首席经济学家拉吉夫·比斯瓦斯（Rajiv Biswas）称，到2025年，从智能手机到可穿戴设备的各种联网设备的数量预计将达到730亿。

传统行业也在展开现代化运营，从使用无人操控的拖拉机，到升级至高度自动化的“智能”工厂。

根据高盛去年10月发表的一份报告，在连续四年呈现下降以后，全球资本支出在2017年取得了增长，未来3年预计将实现3.2%的年增长。高盛表示，从2017年到2020年，预计科技行业的投资增幅增长，达到每年10.5%。

麦肯锡全球研究所合伙人斯里·拉马斯瓦米（Sree Ramaswamy）称，企业的乐观情绪，还受到了其它几个因素的驱动，包括欧洲经济的增长，可能会推升工资水平和刺激就业的美国税制改革，以及确保商品强劲需求的中国基础设施项目。

存储芯片市场

三星的440亿美元资本支出将主要用于提升柔性智能手机屏幕和存储芯片的产能。其存储芯片能够在智能手机上存储照片，或者能够让设备快速进行多任务处理。

那些种类的存储芯片近期出现短缺，因而价格大幅上涨，让三星在全球科技供应链有了巨大的影响力——专家们指出，它不能滥用这种市场地位。

“三星表现得像中央银行。”野村证券驻首尔分析师CW Chung称，“他们既要必要通货膨胀，也要避免通货紧缩。三星想要避免芯片过度短缺或者供给过度。”

据DRAMeXchange称，在过去两年里，两种主要的存储芯片（一种是用于内容存储的NAND，另一种是给设备带来多任务处理速度的DRAM）价格均翻了一倍多。三星接近控制DRAM市场的半壁江山，同时也控制NAND市场三分之一以上的份额。

然而，对于三星存储芯片业务的强势表现会持续多长时间的问题，行业分析师持有不同的看法。摩根士丹利去年11月下调了三星的股票评级，原因是部分存储芯片的价格预计今年出现下跌。

去年10月，三星称，其2017年的资本支出有三分之二左右用于半导体，约三分之一用于显示屏。

该公司仍未透露接下来的投资将会如何展开和投向什么地方。它说，到2021年，它将斥资14.4万亿韩元（约合135亿美元）在沿海城市平泽建立一家新的NAND工厂，同时还将投入6万亿韩元在华城市建立一条新的半导体生产线。不过它没有谈到具体的时间和产品。该韩国公司还将为其在中国西安的NAND工厂增加一条生产线，但还没有披露细节。

去年是三星第一次在企业资本支出上位居全球首位。在标准普尔全球市场情报所调查的分析师看来，未来3年该公司将再投资将近1100亿美元。

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