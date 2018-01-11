腾讯大王卡5000万用户背后：中国联通迎来幸福的烦恼

作为中国联通的资深用户的一员，阿楠以前天天抱怨这个月又被中国联通黑了小两百，而自从大王卡出来后，现在每个月手机费用的支出陡降到几十元，脸上荡漾着与这个寒冷冬季异常不符的春天般的微笑。

数据显示，中国联通和腾讯推出的王卡新增用户超过了5000万，堪称奇迹。然而奇迹背后带来的烦恼也不容忽视，4G用户DOU虽然在上升，但ARPU值下滑。此外，以大王卡为代表的互联网定制卡人均流量的激增，势必会对中国联通基础网络的承载能力提出更高要求。未来，中国联通能否借助2I2C战略实现反转值得期待。

大王卡异军突起与联通的小确幸

2016年10月以来，中国联通陆续与以BAT为代表的互联网企业合作推出相关合作产品，其中以与腾讯合作的大小王卡产品表现最为亮眼。

此前，中国联通研究院院长张云勇透露，中国联通的腾讯大王卡已经发展了5000多万用户。可以说，这个增速是非常惊人的，在2017年5月份，这个数字只有2000多万。

除了用户增长快之外，互联网套餐卡另外优势就是成本低，腾讯王卡的每用户发展成本不到100元，而运营商依托于自身传统渠道的每用户发展成本高达280元左右。

据了解，中国联通跟BAT进行合作，通过与腾讯合作推广大小王卡，半年时间就已增加了2000万用户，和阿里的合作也带来了300万用户。此外，有了互联网合作伙伴合力，可以补充中国联通实体渠道的不足。

在业内人士看来，大王卡的爆炸性增长主要是得益于低廉的资费，以及腾讯系应用免流。在自媒体“通信老柳”看来，大王卡的“异军突起”让中国联通打了个漂亮的翻身仗，不仅用户受益，员工也迎来了春天。

首先，中国联通摆脱了过去砸成本换低质量用户的数字游戏时代，终于迎来了高质量稳定在网的新增用户，基础被夯实。

其次，据“通信老柳”粗略估算，5000万存量用户在2018年会给联通带来190亿以上的毛利，只此一项业务就可以让联通业绩翻番，如果算上2018年新发展的大王卡用户，毛利预计会超过260亿，再加上其他业务的拉动，中国联通的财务状况将得到极大的改善，资本市场会对联通价值进行重估。

最后，有了业绩保底，中国联通的混改将加快推进，向互联网化转型的步伐会越来越大，到了2020的5G元年，中国联通将变身成新型的互联网通信公司，带给人们更好更实惠的网络和应用服务。

先不扯，大王卡5000万用户的激增能给中国联通的未来能画出多大饼，单就中国联通老用户而言获得的幸福感是不可言喻的。

笔者同事阿楠是中国联通的资深用户，以前天天抱怨这个月又被中国联通黑了小两百，自从大王卡出来后，现在每个月手机费用的支出陡降到几十元，脸上荡漾着与这个寒冷冬季异常不符的春天般的微笑。

大王卡5000万用户带给中国联通带来的幸福感爆棚，短短半年时间，3000万的新增用户，这堪称奇迹。因为数据显示，2017年上半年中国联通4G用户净增3426万户。大王卡半年新增的用户与中国联通2017年上半年4G用户新增数基本持平。

幸福背后的烦恼：2I2C战略能否实现反转

然而，这个奇迹背后的烦恼却不容忽视。

一方面是大王卡的持久力待检验。大王卡用户的爆发性增长可以看成是中国联通流量价格战的提前放水。

在4G时代，联通的4G渗透率明显低于行业水平，用户的增长遭遇困难。亟待解决的问题就是重新加速用户的增长，争夺不断缩小的4G市场空间。而互联网定制卡产品的推出帮助联通渡过难关，4G用户的增长迅速放量。

然而随着时间的推移，运营商不限流量套餐价格越来越低，大王卡竞争力也在逐渐降低，来自“异网”的用户越来越少，像阿楠这类原有高ARPU值用户转套餐只会拉低中国联通的ARPU值。数据显示，2017年上半年，中国联通4G用户ARPU值为66.5元，2016年同期为81.3元，1年时间减少了约15元。

另一方面，以大王卡为代表的互联网定制卡人均流量的激增，势必会对中国联通基础网络的承载能力提出更高要求。而通信基础能力一直是中国联通的短板。2017年上半年中国联通4G基站净增3万个达到77万个。而从全国范围的网络覆盖来看，中国联通4G基站数量占比为23%，位列末位；中国移动为48%；中国电信则为29%。

以大王卡为代表的互联网定制卡的流量的激增，带来了中国联通用户DOU的快速提升，DOU的数据上升迅速则是把双刃剑。

往好里说是优化了联通的收入结构，快速提升的DOU为流量收入的增长夯实基础。往坏里想就是当网络利用率超过50%以上，中国联通必须要扩容网络，这也意味着成本的上升。一方面中国联通原有网络能力本身就有短板，再加上不断上升的成本，4G的持续扩容、5G的前期大量投入，只能让中国联通陷入“面子好看，没有实际意义”的尴尬局面。

一旦出现就是20%的高流量用户消耗了全网80%的承载，却只贡献了10%的营收。这对运营商来说何尝不是一种失败。

当然，抛却这些烦恼因素外，大王卡还是非常值得肯定的。正如一些证券机构所肯定的，我们认为目前对于联通而言，用户的增长的意义大于ARPU尺寸之间的得失。“我们认为2I2C产品仍然是联通未来的重要发展方向，而且在互联网经营领域我们最看好联通2I2C的发展模式。2I2C产品带来的快速用户增长是联通业绩反转的前提。”