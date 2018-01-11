老电池可能有救，新发明让老电池恢复至95%容量

IT之家1月11日消息 苹果因为降低老旧设备的性能备受指责，尽管苹果声称此举是为了防止因为电池性能下降而导致老旧设备意外关机，但是不可否认的是，苹果的确故意降低了老旧设备的性能，但是，近日一项突破性的发明，让苹果再也无理由因电池去限制老旧机型的性能，新加坡南洋理工大学的科研人员称研究机构研发出了能够让锂电池在10小时之内恢复95%容量的技术，可以让旧电池焕发第二春，这将对电子设备领域有着深远的影响。

锂电池由于自身的体制原因，电池容量会随着使用次数的增加而不断的降低，在使用到500次左右的时候，电池就会下降到原有容量85%左右，如果想让电子设备恢复到原有的状态就必须更换电池，但是新加坡南洋理工大学Rachid Yazami教授称，他的发明能够在10个小时内将旧锂电池恢复到95%的容量，而且能够每隔几年在相同的电池上重复进行恢复容量操作，这将大大改善电子设备和电动汽车等锂离子电池的使用寿命，而且对于产业来说，能够大大减少锂离子电池的浪费，对于环境保护也有重大的意义。

新能源汽车的发展也离不开电池，人们通常会两三年换一部手机，但是汽车不会，因此这项技术的出现也对新能源汽车行业带来深远的影响，这项发明一经发表就引起了诸多巨头的关注，Rachid Yazami教授称包括苹果、三星和松下等产业巨头已经对这项发明表示出了兴趣。

这项技术的原理是在已有的两个电极之间增加一个第三电极，第三电极将残留的锂离子从一极转移到另一极，从而达到恢复电池容量的效果，目前，已经在实验室的原型电池上进行了实验。