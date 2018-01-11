索尼谢飚：未来彩电市场竞争的核心是人群的梳理

新年伊始，行业瞬息万变，2018年风口将往哪里吹，有着怎样的变革和动向，有哪些确定性和不确定性？在CES期间，我们采访了众多行业大咖，策划“预见2018”大咖说，听听他们对2018年的判断、行动和焦虑。

本期嘉宾：索尼（中国）有限公司消费电子营业本部总裁谢飚

1、中国消费者的消费观正在发生剧烈变化，未来市场竞争的核心是消费人群的梳理。

2、图像处理技术将成为彩电企业竞争的焦点。

3、8K电视现在没有内容支持，索尼不会急于推出8K产品。但OLED电视未来将有非常大的市场空间。

索尼将利用“X1 Ultimate”芯片扩大在图像处理领域的优势；索尼还将进一步扩大OLED产品阵容，抓紧时间赶上OLED的增长趋势。索尼除了会和谷歌，亚马逊合作利用AI智能技术改变电视机的交互模式，在中国也会通过和当地的科技互联网巨头的合作，来完善电视机的用户体验。索尼坚持高价值的策略吻合了中国消费升级的变化，索尼未来还会坚持这一策略。

每年的CES上，彩电都是最有看点的产品类型之一。尤其是最近几年随着OLED、激光电视等各种新型显示技术的崛起，4K HDR等高清内容的丰富，以及智能技术的加持下，彩电也正在以更为多样化的形态进入我们的生活。而只要提到彩电，就有一个企业无法绕开，那就是——“索尼”，因为索尼每次发布的产品、技术不仅会对全球范围内的消费者产生直接影响，也会对行业未来的走势产生重要影响。

在今年的CES发布会上，索尼CEO平井一夫在30分钟的发布演讲中尽管只用了大概不到3分钟的时间来介绍2018年的BRAIVA新品，但在这短短的3分钟时间内却用了将近一半的时间用来介绍一款名为“X1 Ultimate”的电视图像处理芯片。据悉，这款图像处理芯片将拥有超过索尼现有最高端芯片”X1 Extreme”（也就是A1和Z9D所用的图像处理芯片）至少两倍的运算能力（而X1 Extreme也是当今彩电行业性能最强悍的图像处理芯片）。

对此，索尼（中国）有限公司消费电子营业本部总裁谢飚表示，未来彩电行业的竞争中，谁掌握了最好的图像处理技术，谁才能占据电视技术真正的制高点。电视机的图像处理技术是直接决定产品体验的核心技术，索尼和其他品牌相比电视机产品线中包括了OLED和液晶不同的显示技术类型，并没有过分执着于某一种特定的显示技术。因为索尼拥有业界最先进的图像处理技术，可以最大程度发挥不同显示技术各自的优点，带给用户最好的音画体验。

在今年的CES上，三星、LG以及创维、康佳等彩电企业都不同程度的展示了AI技术在电视机图像处理方面的应用。谢飚表示，深度学习在提升图像清晰度方面（upscanning）确实是非常重要的技术，但图像处理技术还包含很多其他部分，索尼在图像处理技术上拥有远超一般企业的积累，因此不管用什么样的名词来包装，索尼都会将高画质作为电视最核心的部分。

对于未来的产品，索尼此次除了展示了性能强悍的“X1 Ultimate”图像处理芯片，也向外界展示了一款8K分辨率的液晶面板。和CES场馆里其他的8K概念产品相比，索尼的8K技术原型机在“X1 Ultimate”芯片的加持下可以达到10000nit的峰值亮度，覆盖了几乎人眼可以察觉的到的全部亮度范围。

和其他家电品类相比，彩电行业普遍存在着技术升级换代周期短、竞争多元化的特点。例如在中国市场上，不仅有众多世界级品牌，大量本土成长起来的大型国产品牌，也有大量深谙互联网玩法的新进科技品牌。这样一个竞争激励的市场，在未来又会有哪些变化和挑战？

谢飚表示，2017年中国彩电市场出现了非常大的格局调整，例如不少之前声势很大的互联网企业陆续远去，也有一些互联网品牌获得了快速增长。市场格局变化的背后，其实体现了中国消费结构的变化。随着中国经济实力的增长，中国消费者的消费观正在发生剧烈变化，索尼认为，未来市场竞争的核心就是消费人群的梳理。

3年前，索尼曾对中国市场做出了“消费升级、中产崛起”的判断。追求性价比不再是唯一的消费观。索尼基于上述判断制定了走高附加值的策略。无论是产品、渠道还是其他策略都以这个策略作为核心。而最近两年的业绩也证明索尼的做法是正确的。索尼现在正在对2020年以后的市场进行分析判断，现在看来，90后到2020年将成为彩电消费的主力人群，到时候品牌应该是一个什么样的形象，产品应该是一个什么样的特点，也应该是所有彩电企业都要考虑的问题。

在谈到各种显示技术的未来走势时，谢飚表示尽管今年CES上出现了不少新的显示技术类型，包括之前几年出现过的激光电视也正变得更加成熟，但OLED将是成长最为迅速的技术类型。

例如很多人关心索尼为什么这次没有展示8K产品？其实索尼对此有着清晰的产品规划。未来好几年时间里，消费者其实无法看到任何真正的8k内容，能看到的都将是2K或者4K内容。所以索尼把重点放在了图像处理技术的卡发上。如果现在消费者以高昂的价格购买了8K电视，却无法得到与之匹配的画质，对企业来说究竟是好事还是坏事？

相比之下，OLED电视对画质、体育等内容的表现力很高。今年CES上推出的OLED新品A8F 就采用了和去年型号A1一样的硬件配置，只是修改了外观工业设计（这在彩电市场其实是一种非常罕见的做法，尤其是对于大品牌的年度新品而言更为少见）。谢飚表示，索尼的目的其实只是为了扩大OLED的产品阵营，同时也要保证所有OLED产品都具有最好的音画质效果，可以将OLED技术最独特的特点展现出来。当你做好了这些，未来消费者也会用行动来证明你今年的抉择是对的。