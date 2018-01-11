穿透FF全球版图：贾跃亭委托神秘女造车

2018年1月2日，贾跃亭抵达美国“专心”造车的第180天，他派出妻子和弟弟贾跃民回国处理其资产，作为对证监会责令其回国偿还债务通告的回应。

他不回国给予的理由是“美国FF公司（即“Faraday Future”下称“FF公司”）融资已经取得重大进展，目前有好多工作需要我来推动，保障电动汽车FF 91量产销售和按时交付”。

FF公司是贾跃亭在美国造车的平台，也是贾跃亭在乐视体系崩塌后试图紧抓的最后稻草。前述所谓融资进展，是指2017年年底贾跃亭对外宣布的获得一笔高达10亿美元的融资。但是FF公司方面对于具体的融资方讳莫如深。

事实上，贾跃亭自称为“投资人”的FF公司，其控制权从始至今神秘莫测。外界不仅无法穿透FF公司背后的股权关系，亦无渠道获悉真正的出资人是谁。

通过查询FF公司在全球范围内的注册信息，网易「清流」工作室发现了19家与之相关联的公司。在这些经营范围围绕新能源汽车开发、制造和销售的FF系公司的官方文件中，一些神秘人物浮出水面。

FF系19家公司版图

如果仅从纸面上追踪FF系的发展，这个贾跃亭手里抓紧的救命稻草，成形于2014年8月前后，并在2016年迅猛扩张。

2014年5月8日，一家名为LETV ENV INC.的公司在美国加利福尼亚州成立。这是有据可查的最早的FF系公司。企业地址最初显示为“北京朝阳区姚家园”；同年8月，该公司更名为FARADAY&FUTURE INC.；

该公司是FF公司官网域名所有者，旗下亦注册了包括“FARAFA”、“FARAFARO”、“FUTURESIGHT”等9个商标。

注册于香港的法法有限公司（FARADAY&FUTURE（HK）LIMITED），在FARADAY&FUTURE INC注册后仅一个多月的2014年6月20日成立。与前述加州公司，“法法有限公司”也是更名而来，最初成立名为“乐源控股有限公司”。

法法有限公司是19家FF系公司中，唯一所有权清晰的公司。香港公司查册中心的档案显示，北京百瑞文化传媒有限公司（下称“百瑞文化“）一直为法法有限公司的股东。

百瑞文化在2015年7月1日之前，是乐视控股（北京）有限公司100%控股公司；其后股东变更为北京百乐文化传媒有限公司。如今，贾跃亭、贾跃芳通过两层持股公司，穿透后分别持有法法有限公司99%、1%股权。这意味着至少在法法有限公司层面，如今贾跃亭是实际控制人。

网易「清流」工作室暂不知悉，上述两家加州、香港FF系最早成立的公司之间，是否存在股权关系。但也是在2014年8月，加州的FARADAY&FUTURE INC更名后，FF系迅速又在加州成立了FURTHERSTAR.INC、FA&FA INC两家公司。

FF系在2015年的“发展”主要依然集中在加州。这一年，FF系注册成立的公司中，有3家公司位于加州，另有1家拓展到了特拉华州。

2016年则是FF系公司注册成立最多的一年。在网易「清流」工作室查询到的19家公司中，有11家注册于当年。而其开疆扩土之势，不仅扩张到了美国的俄勒冈州、内华达州、弗吉尼亚州、纽约州等地，亦“登陆”了英国。

公开的数据亦显示，FF公司员工数量也从2015年底的500-600人增长至2016年夏季的1500人。

在这19家公司中，绝大多数位于美国的公司，其注册信息并未披露过多资产状况。而英国成立的“FARADAY FUTURE LTD”公司，2017年4月30日，其曾向英国官方提交了一份资产负债表。截止当时，该公司净资产为100英镑。

网易「清流」工作室通过公开渠道可以查询到FF公司目前拥有三处资产：位于加州的FF总部大楼、内华达州北拉斯维加斯市APEX工业园工厂地块，以及去年8月在加州汉德福租下的工厂。

不过根据媒体报道，由于FF公司的资金链紧张，其位于加州的总部大楼已被抵押融资1400万美元。而内华达州的372万平方米地块，本是用来建设一家大型电动汽车工厂，但因为资金吃紧，该工厂在停工9个月宣布暂停建设进度。此后，FF公司宣布调整策略，改为租用现有工厂来快速推动电动车量产计划，2017年8月，FF公司在加州汉德福租下占地面积9.29万平方米的一家前轮胎工厂。至于内华达州的原有地块，FF公司曾表明会继续保留所有权，并继续承诺在此实现长期的汽车生产计划。

谁的FF公司？

尽管在全球范围内布下至少19家公司的宏大局面，FF系背后的真正控制人是谁，至今仍是一个谜。

事实上，虽然一直在美国专心造车，贾跃亭与FF公司的关系却一直扑朔迷离。在对外口径中，FF公司表示，贾跃亭是公司的主要财务支持者，但公司与乐视相互独立。贾跃亭本人则表示，自己“只是FF公司的投资人和战略伙伴。”

不过，贾跃亭和FF公司的关系或许不止于此。贾跃亭造车始于2014年。当年7月，乐视与北汽集团共同投资美国电动汽车公司Atieva，并公开表示已在硅谷组建了研发团队，全面筹划超级汽车。随后，贾跃亭宣布投资FF公司。当时既有媒体称，贾跃亭所称的在硅谷组建研发团队，实则就是FF公司。

根据美国媒体“The verge”报道，2014年贾跃亭招聚了莲花中国区高管聂天心以及特斯拉高管尼克·桑普森，让他们来帮助建立FF公司。而在FF公司经营管理中，贾跃亭也有极大的话语权。

不仅是FF公司，在网易「清流」工作室查询到的19家公司FF系公司的文件中，也有多名人士与乐视存在关联。

一名叫做DENG WEI的人士，频繁地出现在多家FF系早期注册公司的高管名单中。他甚至在加州FARADAY&FUTURE INC公司的注册文件上，以公司创办人的身份签字，其中文签名为“邓伟”，与乐视网前董秘邓伟同名；

而在FARADAY&FUTURE INC公司的注册文件上，一名叫做HONGLI WAN的人士曾担任CEO，其中文签名为“万宏利”，与乐视投资者关系高级经理“万宏利”同名。

另一名叫做JIAWEI WANG的人士，在2016年底-2017年初开始成为FF系诸多公司的高管，包括担任CEO和CFO等职务。JIAWEI WANG被外媒认为是贾跃亭的外甥王嘉伟。据“The Verge”在2017年年底的报道称，贾跃亭已将其在FF公司股份转让给王嘉伟。

除了上述乐视人马，在19家公司出现最为频繁的人，是一名叫做CHAOYING DENG的神秘人士，其中文名为“邓超英”。她最初在19家公司的注册文件里多被列为“秘书”，但2016年下半年以后，她开始在多家FF系公司担任CEO职务。

网易「清流」工作室调查的结果显示，邓超英毕业于夏威夷太平洋大学，对外自称其于2014年4月便开始担任FF公司行政副总裁。这一任职时间，甚至早于FF系中最早注册公司的成立时间。

相较于“造车”，邓超英的个人履历更多体现在电影业。她从2014年5月担任乐视影业美国(Le VisionPictures)驻洛杉矶总监，并曾担任北京新画面影业海外总代表，就职期间参与监制了《金陵十三钗》。

而邓超英在FF公司的职权，远远超过其自称的“行政副总裁”一职。据“The verge”报道称，整个2016年，由于贾跃亭和其他中国投资人向FF公司提供的资金逐渐枯竭，该公司的发展开始变成问题。贾跃亭不得不回国处理乐视债务问题，而暂时将日常财务交给邓超英。其在财务上的职权甚至大于首席财务官。

FF系公司背后的控制人到底是谁？贾跃亭为何对一位电影业人士委以“造车”重任？网易「清流」工作室致电“神秘人士”邓超英，但该人士拒绝了置评请求后，不再接听电话。

同时，新的疑问又在生成。贾跃亭口中的10亿美元A轮融资，在2017年年底宣布到位，解决了一时危情。不过具体融资方的身份，成为FF系控制者之后，又一个谜题。