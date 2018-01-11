除了萌系“索狗”，CES现场还有一只安抚癌症患儿的小鸭子

CES的展台间从来不缺少各种机器人，而今年的CES最吸睛的可能就是索尼推出的全新机器狗Aibo，这个萌系小机器人将一帮大老爷们的少女心暴露无遗。

还有就是巨型机甲，这个可以通过驾驶员来运作的庞然大物想不被发现都难。

除了萌系的「索狗」，巨大的机甲，还有一个治愈系的机器人吸引了很多参观者。

这个机器人叫做「My Special Aflac Duck」，它的外形就是一只可爱的鸭子。「My Special Aflac Duck」是一款社交型机器人，而它被设计出来的目的是为了帮助那些癌症患儿。

至于它为什么叫Aflac，是因为它是由一家叫做Aflac的保险公司主导的项目，这家保险公司长期地支持者那些癌症患儿的家庭，并为此付出了近1.2亿美元。

Aflac找到健康咨询公司Sproutel 去开发了这只小鸭子，而后者曾经为1型糖尿病患儿打造了一款小熊形态的机器人。

「My Special Aflac Duck」的特别之处，它既是一个玩具，又是一个医疗设备。

这只小鸭子上集成了触摸感应器，麦克风和光线传感器。触摸传感器可以让「My Special Aflac Duck」被抚摸时做出不同的反馈和孩子互动。

麦克风和光线传感器则可以让这个机器人进行自我调整。

在现场的体验者表示，这只小鸭子抱在手里时就像一只真的动物，甚至将心跳和呼吸都模拟的非常逼真，当你挠他痒痒的时候它会变得非常开心并对你摇头晃脑，这对于孩子，特别是患儿的心理疏导非常有帮助。

此外，这只小鸭子的胸前有一小片区域可以用来放置一个圆形的卡片，不同的卡片可以触发不同的动作和情感。

更加特别的地方是，Aflac Duck胸前的传感器可以和化疗用的PICC线相连，让它在小孩接受治疗期间陪伴着他们，也让癌症患儿可以勇敢的面对癌症，同时还能记录患儿的健康状况。

这个机器小鸭子售价为200美元，不过Aflac公司表示，他们将把这个开爱的机器人免费赠送给那些被确诊为癌症的患儿。

是说，这个小鸭子算是今年CES上最治愈的科技产品了吧。