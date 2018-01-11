苏宁易购：iPhone 8 Plus下单立减600元

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据IT之家了解到，目前苹果iPhone 8Plus在苏宁易购正在进行降价销售。其中64GB版本降幅600元，256GB版本降幅达到700元且均不需要领券即可入手。
▲64GB版本可6088元入手
▲256GB版本可7288元入手
遗憾的是，苏宁易购此次降价销售IPhone8 Plus仅限64GB的金色版本和256GB的金色，银色版本。而喜欢深空灰色的网友可持续关注优惠活动。
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