北京市交通委：将通过立法解决共享单车过度投放和押金问题

1月11日消息，共享单车的出现便利了人们的出行，促进了绿色出行的发展。不过，随着共享单车投放的增多，对城市交通安全也造成了一定的影响。据媒体报道称，针对当下出现的共享单车过度投放、押金退还难等问题，北京市交通委相关负责人表示，将通过立法来解决这些问题。

近两年，共享单车迎来了快速发展，但是在2017年下半年却遭遇了“寒冬”，多家单车企业宣布倒闭停止运营，不仅欠着供应商的货款，就连用户的押金也迟迟不能退还。

对此，北京市交通委相关负责人表示，共享单车经过两年发展增长到190万辆，速度比较快，也出现一些问题。一方面，要控制总量，解决无序增长的问题。目前。北京、深圳、上海等地都出台相关政策，要求禁止新增投放共享单车。

另一方面，针对共享单车乱停乱放的问题，北京市交通委方面指出，要明确企业主体对自己车辆停放，担负主要责任。由区有关部门投入大量人力，先行解决乱停乱放问题。建立长效机制，将违章行为上传至企业，由企业清理。

北京市交通委相关负责人还表示，今年将重点推进《北京非机动车管理条例》，力争在今年有所成效。据了解，该条例将对二轮车、三轮车等都有相关规定，对共享单车总量、企业总体责任等都会有所明确，从根本上解决共享单车负面的问题。

另外，对于押金退还难的问题，北京市交通委方面称，要与企业沟通，正确解决这个问题，也要通过立法解决这个问题。此前，中消协还建议称，因押金、预付费法律属性上有所区别，建议采用不同管理制度。对于押金，采取“预授权”冻结制度，防止押金流入企业资金账户。