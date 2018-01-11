王思聪撒币、王小川“作弊”，问答还能红多久

作为老对手，马化腾和周鸿祎很少意见一致，这次也不例外。

对于直播问答节目的未来，马化腾和周鸿祎看法不同。昨天，易凯资本创始人兼CEO王冉在朋友圈提问：知识问答市场一个月内会发生什么？并给出3个选项——A:更多玩家跟进；B：出现单场千万奖金额；C:有关部门出台政策严格限制。

▲王冉朋友圈截图

互联网大佬纷纷答题，三好学生马化腾第一个作答：C，而周鸿祎认为：“有什么理由限制这种非常正能量的活动呢？应该选A”,随后又补充回答：答案A应该改成：巨头纷纷进入。

带着《百万赢家》入场的周鸿祎自然是看好直播问答节目的，而掀起这股直播问答风潮的王思聪自然功不可没，生日当天在微博喊了一嗓：“我撒币，我乐意”，一下把“冲顶大会”推向全国观众面前，随后在不到一周的时间，今日头条的《百万英雄》，花椒直播的《百万赢家》和映客直播的《芝士超人》也纷纷入场。

这类直播节目形式很简单：一个主持人出题，一堆人答题，一般是12道题，每题有10秒的回答时间，全部答对的人可以平分几万至几百万不等的奖金。

王思聪也在朋友圈把新年这场活动总结成：王思聪撒币，张一鸣撒币，周鸿祎撒币，奉佑生撒币，总而言之就是大佬纷纷“撒币”。

▲王思聪朋友圈截图

这边，互联网大佬的知识问答答题还没结束，另一边王小川就在朋友圈高调“撒狗粮”，说自家的人工智能“旺仔”能够理解语义搜索并给出唯一答案，说的直接一点就是，搜狗语音搜索外挂答题。

当然，在这场“节目”里马化腾和周鸿祎也都没有缺席，马化腾表示：动作很快，周鸿祎表示：“我们撒币，你们作弊，太流氓了”。

不得不说，最近一向低调的马化腾在朋友圈却十分活跃，去年底因为腾讯QQ捆绑安装深夜在朋友圈道歉，再之前因为共享单车和朱啸虎在朋友圈据理力争，昨天在腾讯年会上，带着王者荣耀的帽子，变身嘻哈boy，演唱了一曲嘻哈版的《至少还有你》。

▲马化腾在腾讯年会表演

你看，马化腾既没耽误答题，也没耽误年会表演。至于直播问答市场未来到底会怎样还未可知，周鸿祎和马化腾谁对谁错怕是只能交给时间去证明了。