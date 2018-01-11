【IT之家评选】我们所经历的游戏黄金时代：2017年十大游戏佳作

相比较2016年的无趣，2017年的游戏市场可谓风云变幻，佳作不断。尤其是携任天堂Switch一起降临的《塞尔达传说：荒野之息》以及《超级马里奥：奥德赛》更是让整个游戏界兴奋不已。一年之内诞生两部传奇，这在漫长的游戏历史中并不是很寻常，而Switch以及Xbox One X的出现也大大加快了整个主机行业的更新节奏。



在这佳作不断的2017年，总有一些游戏让我们难以忘怀，它们有些代表了目前最先进的美工，有些则促进了朋友之间的感情，而另外一部分让VR设备火爆销售。IT之家在这里为大家总结了2017年间发售的十款最受玩家瞩目的精品游戏。不过文无第一，武无第二，这十款游戏并不是2017年的全部，还有很多脍炙人口的游戏没有出现在这一次的“十大”榜单上面。

我们这一次评定的规矩是看游戏首发的时间，因此有些游戏由于多版本销售的原因没有进入本次的评选。

以下是IT之家认为的本年度十款最受人们喜爱的游戏，排名不分先后。

1、《塞尔达传说：旷野之息》 发售日期：2017年3月3日

从2016年的E3大会上大家狂热的表现就可以猜想到《塞尔达传说：旷野之息》将会在2017年大获全胜，而事实也正是如此。

青沼英二和他的团队在2017年3月3日携带着《塞尔达传说：旷野之息》来到了这个世界，同时向整个游戏业界宣告着神作的降临。这款游戏告诉大家，真正的开放世界应该是这样的。

开局给你一个总目标——拯救塞尔达公主，其余的一切都要依靠自己慢慢探索，慢慢成长。而整个游戏也没有太多的提示，每个人游玩这款游戏的方法各不相同，甚至击杀BOSS的方法也是五花八门。

《塞尔达传说：旷野之息》给人的感受就是一个人的成长体验，从最初的迷惘一无所知，到后来自己制作的一把把武器，在游戏中的每一步都是个人的进步，而玩家通过完成自己设定的一个个小目标获得极大的满足。

毫不客气地说，正是因为有了《塞尔达传说：旷野之息》，成千上万的玩家坚定地入手任天堂Switch，“为了游戏去买平台”也不再是一句口说无凭的空头支票。

《塞尔达传说：旷野之息》将于2018年2月1日正式推出中文补丁，入手这款游戏的语言障碍也将不复存在，对于广大英日语苦手来说显然是最大的福音。

2、《超级马里奥：奥德赛》 发售日期：2017年10月27日

林克和他的绿帽子统治了整个2017年的上半年，而下半年又被马里奥以及红帽子所霸占。如果说《塞尔达传说：旷野之息》教会了开发者什么才叫开放世界游戏，那么《超级马里奥：奥德赛》而告诉人们“箱庭游戏”的正确使用方法。

尽管没有《塞尔达传说：荒野之息》那样含着金勺出生，但是凭借着出色的游戏玩法，数不清的彩蛋，《超级马里奥：奥德赛》与自家的绿帽子一样，成为2017年最为成功的游戏之一。

3、《尼尔：机械纪元》 发售日期：2017年2月23日

这或许是一个人物角色比游戏本身更加被人所知的游戏。2B，这个被我们用来骂人的非文明用语在游戏里面却是身材傲人的机器人的代号，无数的玩家因为这个机器人而入坑这款游戏。

不过他们似乎忘记了，一款好的游戏不单单是依靠女主角漂亮来吸引眼球，爽快的打击感，凄凉的BGM以及多结局的设定则是这款游戏吸引硬核玩家的地方。

当然对于国内玩家来说，《尼尔：机械纪元》更像是一名暴脾气的大小姐，经历了“412”事件之后，国人对于这款游戏可谓爱恨交加，同时也让其成为2017年备受争议的游戏之一。

4、《绝地求生：大逃杀》 发售日期：2017年3月23日

一款称不上完美的游戏在2017年红遍大江南北，这不可谓不是个奇迹。大街小巷，网吧内外，众多玩家都在谈论着吃鸡，伴随着EA阶段的是无尽的吐槽，包括网络、优化乃至于外挂，而这款游戏也在一片质疑声中一路狂奔，打破了Steam上一个又一个记录。截止2017年年底一共取得超2500万的销量，同时这款游戏也正式登陆Xbox平台，并且在短时间内取得400万套的销量。

正因为有了《绝地求生：大逃杀》，无数的国内玩家入手Steam，开始了自己的正版游戏之旅，而吃鸡的另外一个贡献便是让正版游戏深入人心。

5、《茶杯头》 发售日期：2017年9月29日

《茶杯头》在今年独立游戏中傲立群雄是对开发者三年来精心制作游戏的最好奖励。当初为了打造这么一款出色的游戏，制作人甚至将房子出售来换取开发游戏的经费。

30年代的费莱舍画风、传统动作游戏的高难度以及梦回旧时代的音乐，都让这款游戏成为大家津津乐道的对象。无论是用户还是媒体，都给了这款游戏好评，并且沉迷在无尽的被虐杀的道路之中。

《茶杯头》的成功告诉着众游戏厂商，即使在这个3A大作充斥的年代，只要认真制作一款游戏，那么消费者还是可以通过钱包来给你投票。

6、《艾迪芬奇的记忆》 发售日期：2017年4月25日

剧情类游戏一直以来都是游戏开发者需要攻克的难关，如何通过与场景的互动讲好一个故事，又能够让玩家不感到突兀与困乏，考研的是游戏开发者或者编剧的功底。《艾迪芬奇的记忆》给了我们一个满意的答卷。

《艾迪芬奇的记忆》通过步行漫游，字幕指引单线剧情的发展，依托日记、留言信笺等等记录载体把每个家庭成员的回忆串联起来，故事流畅，引人入胜。

《艾迪芬奇的记忆》在叙事方式上的革新则足以让它升格为同类型游戏的创意灯塔，彰显了游戏作为“第九艺术”的独特魅力。

7、《极限竞速7》 发售日期：2017年10月3日

今年应该是竞速游戏的天堂，各类大作纷至沓来。不过从最后的结果来看，最终获得成功的还是被称之为“年货游戏”的《极限竞速7》。

全面升级的引擎以及精细的车辆建模让《极限竞速7》的画质更上一层楼，同时全新的动态天气系统也让玩家在游玩的过程中更能感受到驾驶赛车时候的真实。此外《极限竞速7》也是一款支持XPA计划的赛车游戏。背靠拥有强大机能的PC以及Xbox One X，《极限竞速7》为我们带来了一个充满无穷魅力的赛车世界。

当然《极限竞速7》能够年度最佳赛车游戏，有一部分原因是同行的衬托。作为今年另外两个强有力的对手，《极品飞车20》因为发售初期的氪金而被玩家怒喷，至于《GT Sport》更是被大家称为半成品让人失望。

当然对手的衬托只是一方面，更为重要的是其本身的游戏素质让其当之无愧地成为年度十佳游戏。

8、《神界：原罪2》 发售日期：2017年9月24日

在MOBA以及逃生类游戏大行其道的今天，推出一款RPG尤其是偏向于传统的RPG实属不易。同时类DND类游戏给新人的感觉就是上手困难，很难入门。

不过《神界：原罪2》给人的感受远没有传统的RPG游戏来的高贵冷艳：较为简单的入门体验，丰富的战斗手段，强大的开放性让整个游戏变得魅力十足。当然作为古典式RPG，《神界：原罪2》并没有完全考虑如今游戏快餐化的现实，比如MMORPG中常见的任务追踪系统就没有出现在该作之中，开局一指示，其他全靠探索，这种模式带给人的成就感可想而知。

百万文字给玩家带来的是当今最佳的古典RPG游戏之一，在游戏快餐化的大趋势下，《神界：原罪2》给了玩家们遨游在游戏之中的机会。

9、《刺客信条：起源》 发售日期：2017年10月27日

面对不可避免的七年之痒，整个《刺客信条》系列游戏应该要有所改变了，而育碧闭关两年制作的《刺客信条：起源》带给了我们不一样的《刺客信条》。

全新的《刺客信条：起源》来战斗模式上进行了大幅的革新，数值的引入，装备的更新让巴耶克更像是一名ARPG玩家，而《刺客信条：起源》也同样像是一款ARPG游戏。这种革新带来了快速的游戏节奏；更加爽快的打击感，获得了包括众多玩家和媒体的好评，当然也引起了怀旧派“刺客粉”们的不满。

无论如何，《刺客信条：起源》仍然给了用户一个惊艳的埃及世界，在这个世界中，育碧凭借着其严谨的考据，丰富的历史知识告诉用户，我仍然是这个世界上做历史游戏最好的公司之一。

10、《生化危机7》 发售日期：2017年1月24日

不知道卡普空在《生化危机6》和《生化危机7》之间做了多少工作，但是玩家看到的只是那无尽的冷饭，于是当《生化危机7》第一个预告片出来的时候，大家惊呼，原来卡普空也会做新游戏。

作为《生化危机》的最新正统作，《生化危机7》似乎又重新回到了初代的那种生存恐怖。主角一步步地搜索着物资与武器，然后击杀着一个又一个BOSS，而玩家也更像是正常人，而不是无所不能的神仙。

《生化危机7》更大的贡献便是充分利用了PS VR的机能，让我们看到了VR的正确使用方法，当用户戴上VR设备并且游玩这款游戏的时候，此时真正地感受到自己身处恐怖游戏之中的那一股压抑感。而《生化危机7》也促使玩家购买了索尼PS VR设备。

《生化危机7》更像是全新的《生化危机》系列的起点，只是我们希望卡普空在推出《生化危机8》之前少重置点游戏。

结语：近十年最好的一年

今年可以说是近10年以来让玩家最为欢呼雀跃的一年，因为2017年可游玩的游戏实在是太多了。有些游戏即使没有上榜IT之家的十大系列，但是引起的地震丝毫不亚于上面这十款游戏，比如说EA和他的三大IP巨作，以及画面让业界称赞不已的《地平线：黎明曙光》。

▲悲催的EA三巨头

而对于日式游戏爱好者来说，今年同样有着经典大作诞生，比如SE的日本国民级游戏——《DQ11》，而《女神异闻录5》也在今年正式推出中文版，至于光荣的新作《仁王》，更是因为一句“Only On Playstation”引起巨大争议。此外国内玩家喜闻乐见的两大福利游戏制作公司也在2017年推出了新作。

对于2017年的回顾就到这里，2018年的游戏市场同样精彩，随着游戏开发的深入，游戏厂商对于Xbox One X以及PS4 Pro的研究将会更加透彻，伴随着PS4 Pro和Xbox One X的强大机能，2018年的游戏在画面上将会更加出色。

如果有时间的话，IT之家未来将会用几个关键词来总结精彩纷呈的2017年的游戏业界。

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