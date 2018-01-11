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【IT之家干货店】微信提现免费！1分钱申请官方制作收款码

2018-1-11 18:07:52来源：IT之家作者：小侃责编：小侃评论：

IT之家1月11日消息 随着微信支付的应用场景越来越广泛，使用微信支付的用户也越来越多。据微信官方此前消息，自2016年3月1日起，每名用户累计享有的免费提现额度仅为1000元，超出额度后按提现金额的0.1%收取手续费。

不过，据IT之家了解，最近微信官方给用户提供了免费提现的机会，只需要申请微信官方制作的收款码便可以享受免费提现，活动时间为2017年10月17日-2018年12月31日。

现在申请微信官方制作的收款码，首单可享0.01元的特惠价。另外，申请微信官方制作的收款码后，同一身份证号码下所有微信支付账号的免费提现额度将累加计算，每年最高可获赠100万元免费提现额度，每日最高可获赠1万元免费提现额度，每笔最高可获赠500元免费提现额度。

微信官方收钱码申请方式如下：

1、打开微信，搜索小程序：【收款小账本】，打开【收款小账本】，点击【申请官方收款码】。

2、点击【立即申请】，填写【收款名】，点击【下一步】。

3、选择【收货地址】，点击【立即支付】，付款后会提示【你已成功开启提现免费】。

申请微信支付官方收款码活动说明如下：

值得一提的是，微信官方制作的收款码将使用京东物流进行配送。

当然，有的朋友打开【收款小账本】小程序后并没有出现【申请官方收款码】选项，这种情况下，可以选择让有权限的朋友分享办理链接便可以申请。

另外，大家也可以关注“IT之家”和“辣品”微信公众号进行留言，有机会加IT之家编辑为好友，同样可以获得微信官方收款码的办理链接。

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关键词：微信收钱码

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