亚马逊将推虚拟Dash按钮，允许第3方整合到自家设备中

北京时间1月11日晚间消息，亚马逊今日宣布，将推出新的“虚拟Dash按钮”服务(VDBS)，提供一个软件开发程序包(SDK)，允许第三方在一部拥有屏幕的联网设备上放置一个虚拟的Dash按钮。

早在2015年，亚马逊就推出了实体的Dash按钮，允许用户快速订购即将用完的商品。实体的Dash按钮可安放在家中的任何地方，通过WiFi连接，消费者可一键下单。每个Dash按钮对应相应的品牌，无形之中加大了产品的销量。

后来，亚马逊又面向Prime会员推出了虚拟版Dash按钮，即在其网站和应用(App)中推出各类品牌的一键下单按键。虚拟Dash按钮可以根据用户近期消费记录自动生成相应品牌产品的数个虚拟Dash按钮，相当方便，而且还避免了实体材料的浪费。

而如今，为了迎合电子商务的蓬勃发展，亚马逊又要把Dash按钮服务推向新的阶段，推出可编程的Dash按钮服务，允许第三方在一部拥有屏幕的联网设备上放置一个虚拟的Dash按钮。

事实上，新的“虚拟Dash按钮”服务与之前的“Dash补充”(Dash Replenishment)服务相关。回溯到2015年，亚马逊在推出实体Dash按钮的同时，还推出了“Dash补充”服务。

通过“Dash补充”服务，设备厂商可以将类似的一键下单服务集成至自己的设备中。例如，咖啡机厂商可以集成按钮，一键购买咖啡豆和滤纸，而洗衣机厂商则可以实现一键购买洗衣粉。

不同的是，“Dash补充”服务面向没有屏幕的设备，而新的“虚拟Dash按钮”服务则面向有屏幕的联网设备。这就为手动再订购敞开了大门，意味着任何设备厂商，只要想整合亚马逊的一键订购系统，都可以这样做。

对于惠而浦、LG和三星等设备厂商，新服务在提供方便订购的同时，还赋予消费者更多的控制权。亚马逊表示，上述三家设备厂商已经在使用新服务。与此同时，新服务还允许亚马逊进一步走进智能家庭市场。

例如，惠而浦已经表示，将在其联网冰箱中添加亚马逊的虚拟Dash按钮，允许用户直接通过冰箱的LCD屏幕再次订购水果和蔬菜等商品。

亚马逊智能家庭业务副总裁丹尼尔·劳奇(Daniel Rausch)称：“当你打开冰箱发现常用食物用完后，会感到很沮丧。而新的Dash补充服务利用智能联网设备的优势，允许设备自身来追踪食物供给，这样就永远不会出现必需品短缺的情况。”

新的“虚拟Dash按钮”服务适用于各种尺寸的设备，但目前设备厂商需要以电子邮件的方式告知亚马逊设备信息及使用范围。亚马逊表示，相应的软件开发程序包(SDK)将在未来数月免费提供。